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Лига Чемпионов. Атлетико Мадрид - Интер 2:1 (3:2 пен.). Финалист вылетает

Лига Чемпионов

Встреча друзей затянулась

Лига Чемпионов. Атлетико Мадрид - Интер 2:1 (3:2 пен.). Финалист вылетает

ANSA

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Мадрид. "Эстадио Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" Мадрид - "Интер" 2:1, 3:2 пен. (первый матч - 0:1)

Голы: Гризманн 35, Депай 87 - Димарко 33

Серия пенальти: Чалханоглу 0:1, Депай 1:1, Алексис Санчес 1:1 (вратарь), Сауль 1:1 (вратарь), Клаассен 1:1 (вратарь), Рикельме 2:1, Ачерби 2:2, А. Корреа 3:2, Лаутаро Мартинес 3:2 (неточно)

"Атлетико": Облак, Савич, Витсель, Эрмосо, Молина (Барриос 79), Коке, М. Льоренте (Аспиликуэта 98), Де Поль (А. Корреа 71), Лино (Рикельме 71), Гризманн (Сауль 106), Мората (Депай 79)

"Интер": Зоммер, Павар, Де Фрай, А. Бастони (Ачерби 73), Думфриз (Дармиан 73), Чалханоглу, Барелла (Фраттези 84), Мхитарян (Клаассен 111), Димарко (Биссек 84), Тюрам (Алексис Санчес 103), Лаутаро Мартинес

Предупреждения: Эрмосо 41, Коке 90 - Чалханоглу 104, Ачерби 105+2, Биссек 118

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

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Комментарии
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KondratCheUa (Чернигов)
14.03.2024 в 00:50
Матрасы сегодня на высоте, красавцы! Была чуйка что пройдут дальше именно Атлетико .
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Комментарии 5
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KondratCheUa (Чернигов)
14.03.2024 в 00:50
Матрасы сегодня на высоте, красавцы! Была чуйка что пройдут дальше именно Атлетико .
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0
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metall5291 (Kharkiv)
14.03.2024 в 00:49
Болел за Атлетико, поэтому доволен. При жеребьевке желаю испанским клубам не попасть друг на друга.
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KondratCheUa (Чернигов)
14.03.2024 в 00:54
Тоже болел за Атлетико, хочу чтоб Барса на обновлённый клубный ч.м. не поехала и 50 лямов бонуса не получила!
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Вarcelinius
14.03.2024 в 00:47
Интер вылетает!
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Zidane5 (Одесса)
14.03.2024 в 00:46
Классный матч. Атлетико красавчики. Не сдались
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