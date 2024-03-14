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Лига Чемпионов. Атлетико Мадрид - Интер 2:1 (3:2 пен.). Финалист вылетает
Встреча друзей затянулась
ANSA
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Мадрид. "Эстадио Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" Мадрид - "Интер" 2:1, 3:2 пен. (первый матч - 0:1)
Голы: Гризманн 35, Депай 87 - Димарко 33
Серия пенальти: Чалханоглу 0:1, Депай 1:1, Алексис Санчес 1:1 (вратарь), Сауль 1:1 (вратарь), Клаассен 1:1 (вратарь), Рикельме 2:1, Ачерби 2:2, А. Корреа 3:2, Лаутаро Мартинес 3:2 (неточно)
"Атлетико": Облак, Савич, Витсель, Эрмосо, Молина (Барриос 79), Коке, М. Льоренте (Аспиликуэта 98), Де Поль (А. Корреа 71), Лино (Рикельме 71), Гризманн (Сауль 106), Мората (Депай 79)
"Интер": Зоммер, Павар, Де Фрай, А. Бастони (Ачерби 73), Думфриз (Дармиан 73), Чалханоглу, Барелла (Фраттези 84), Мхитарян (Клаассен 111), Димарко (Биссек 84), Тюрам (Алексис Санчес 103), Лаутаро Мартинес
Предупреждения: Эрмосо 41, Коке 90 - Чалханоглу 104, Ачерби 105+2, Биссек 118
Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)
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