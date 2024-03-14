Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов

"Атлетико" прошел "Интер" в серии пенальти (2:1, лотерея – 3:2), а "Боруссия Д" уверенно одолела в ответном матче ПСВ (2:0, 3:1 по сумме двух поединков). По состоянию на сейчас известны все участники четвертьфинала главного клубного европейского турнира:

"Реал Мадрид", "Барселона", "Атлетико", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Бавария", "Боруссия Дортмунд", "Пари Сен-Жермен".

В Лиге чемпионов остались только представители топ-5 стран Таблицы коэффициентов. На данный момент времени все они находятся в топ-4 турнирной таблицы своих лиг.

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Отметим, что это (чтобы текущую ЛЧ выиграла команда из топ-4 своей внутренней лиги) – одно из условий, которые нужны для автоматической путевки представителя Украины в группу ЛЧ-2024/25. Другие условия – это чемпионство "Шахтера" в УПЛ и не опережение "Шахтера" "Славией" и "Динамо Загреб" в рейтинге клубов.