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Симеоне - о победе Атлетико над Интером в 1/8 ЛЧ: Ключевую роль сыграли наши болельщики

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Симеоне - о победе Атлетико над Интером в 1/8 ЛЧ: Ключевую роль сыграли наши болельщики

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Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победу в ответном матче с "Интером" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 3:2 – в серии пенальти).

"Очень восхищён нашими болельщиками. Приём, который они оказали нам сегодня, когда мы прибыли на стадион и в начале матча - был очень эмоциональным. Мы подошли к этому поединку после плохой игры против "Кадиса", и, честно говоря, я пытался донести до своих игроков, что сейчас не время просить (поддержки фанатов - прим.), а время отдавать.

Наши болельщики играют ключевую роль на этом стадионе. Весь мир это увидел. Они помогли игрокам сегодня справиться с невероятным соперником. Коке с Гризманном выложились на полную. Депай вышел на поле, и показал себя тогда, когда он нам действительно был нужен. Попасть в число лучших восьми команд кому-то может показаться легко, но это не так", - цитирует аргентинца официальный сайт УЕФА.

Своего будущего соперника "матрасники" узнают 15 марта. В этот день, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария), состоится жеребьёвка 1/4 финала турнира.

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Болельщики Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Диего Симеоне Интер (Милан)
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
14.03.2024 в 09:09
Диего маэ рацию. В Мадриде самые лучшие болелы. Не то что у каталонских шлемазлов
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
14.03.2024 в 09:09
Диего маэ рацию. В Мадриде самые лучшие болелы. Не то что у каталонских шлемазлов
Ответить
1
0

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