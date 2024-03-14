Симеоне - о победе Атлетико над Интером в 1/8 ЛЧ: Ключевую роль сыграли наши болельщики

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победу в ответном матче с "Интером" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 3:2 – в серии пенальти).

"Очень восхищён нашими болельщиками. Приём, который они оказали нам сегодня, когда мы прибыли на стадион и в начале матча - был очень эмоциональным. Мы подошли к этому поединку после плохой игры против "Кадиса", и, честно говоря, я пытался донести до своих игроков, что сейчас не время просить (поддержки фанатов - прим.), а время отдавать.

Наши болельщики играют ключевую роль на этом стадионе. Весь мир это увидел. Они помогли игрокам сегодня справиться с невероятным соперником. Коке с Гризманном выложились на полную. Депай вышел на поле, и показал себя тогда, когда он нам действительно был нужен. Попасть в число лучших восьми команд кому-то может показаться легко, но это не так", - цитирует аргентинца официальный сайт УЕФА.