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Луис Энрике считает Барселону самым приемлемым соперником для ПСЖ в четвертьфинале ЛЧ

Лига Чемпионов

Экс-наставник "блауграны" жаждёт встречи с бывшей командой

Луис Энрике считает Барселону самым приемлемым соперником для ПСЖ в четвертьфинале ЛЧ

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Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике определился с самым желаемым соперником для своей команды в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Несмотря на то, что тренер публично вчера заявил о том, что "ему все равно", с кем "ПСЖ" встретится на следующей стадии турнира, в окружении Энрике признают, что он хотел бы побороться с "Барселоной" за место в полуфинале. Об этом сообщает журналист Дани Хиль.

Напомним, Энрике выступал за каталонский клуб на протяжении 8 лет в качестве футболиста, а затем руководил ей в качестве наставника с 2014 по 2017 годы. Именно в период Энрике "сине-гранатовые" прошли "ПСЖ" (0:4, 6:1) в эпичном противостоянии в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Лига чемпионов Барселона Луис Энрике
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Опубликовал: Александр Бураков
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