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Сегодня состоится жеребьевка финальных стадий Лиги чемпионов
Четвертьфинала, полуфинала и финала
Getty Images / Global Images Ukraine
В пятницу, 15-го марта, состоится процедура жеребьевки финальных стадий Лиги чемпионов – четвертьфинала, полуфинала и финала.
В турнире остаются восемь команд: "Барселона", "Реал", "Атлетико" (все – Испания), "Бавария", "Боруссия" Дортмунд (все – Германия), "Манчестер Сити", "Арсенал" (все – Англия), ПСЖ (Франция).
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Ограничений при жеребьевке не будет. Каждая команда может встретиться с каждой. Сперва определятся четвертьфинальные пары, а дальше – сетка вплоть до финала (с формальным определением хозяина матча).
Начало жеребьевки – в 13:00.
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