Милитао пропустит первый матч против Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Оптимистический прогноз о возвращении в строй защитника "Реала" Эдера Милитао в конце марта-начала апреля не оправдался.

Как сообщает AS, 26-летний бразилец пропустит матч с "Атлетиком" в чемпионате Испании и первый поединок против "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Вернуться на поле Эдер сможет не ранее 13 апреля - в этот день "сливочные" сыграют с "Мальоркой" в Ла Лиге.

Напомним, 12 августа Милитао порвал крестообразные связки колена в игре с "Атлетиком" в первом туре Примеры.