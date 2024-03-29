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Милитао пропустит первый матч против Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Эдер вернётся чуть позже

Милитао пропустит первый матч против Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Новина українською

Оптимистический прогноз о возвращении в строй защитника "Реала" Эдера Милитао в конце марта-начала апреля не оправдался.

Как сообщает AS, 26-летний бразилец пропустит матч с "Атлетиком" в чемпионате Испании и первый поединок против "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Вернуться на поле Эдер сможет не ранее 13 апреля - в этот день "сливочные" сыграют с "Мальоркой" в Ла Лиге.

Напомним, 12 августа Милитао порвал крестообразные связки колена в игре с "Атлетиком" в первом туре Примеры.

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Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити Эдер Милитао
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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