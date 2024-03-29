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Милитао пропустит первый матч против Манчестер Сити в Лиге чемпионов
Эдер вернётся чуть позже
Оптимистический прогноз о возвращении в строй защитника "Реала" Эдера Милитао в конце марта-начала апреля не оправдался.
Как сообщает AS, 26-летний бразилец пропустит матч с "Атлетиком" в чемпионате Испании и первый поединок против "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Вернуться на поле Эдер сможет не ранее 13 апреля - в этот день "сливочные" сыграют с "Мальоркой" в Ла Лиге.
Напомним, 12 августа Милитао порвал крестообразные связки колена в игре с "Атлетиком" в первом туре Примеры.
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Источник:AS
Опубликовал: Александр Бураков
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