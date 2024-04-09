Атлетико - Боруссия (Дортмунд). Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Наименее статусная пара четвертьфинала текущей Лиги чемпионов... если в контексте 1/4-й финала самого престижного клубного турнира Европы вообще уместно говорить о статустности. Здесь все круто.

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Дело в том, что "Атлетико" и "Боруссия" (Дортмунд) имеют довольно шаткие позиции в национальных лигах – обоим еще предстоит сражаться за право финишировать в топ-4. Однако будет ли это приоритетом, если удастся выйти в полуфинал Лиги чемпионов? Максимально высокие ставки.

Первый матч 1/4-й финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Боруссией" состоится в среду, десятого апреля, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Атлетико - Боруссія Дортмунд Смотреть трансляцию

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