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Атлетико - Боруссия (Дортмунд). Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Атлетико - Боруссия Дортмунд: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.04.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол "

Атлетико - Боруссия (Дортмунд). Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Наименее статусная пара четвертьфинала текущей Лиги чемпионов... если в контексте 1/4-й финала самого престижного клубного турнира Европы вообще уместно говорить о статустности. Здесь все круто.

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Дело в том, что "Атлетико" и "Боруссия" (Дортмунд) имеют довольно шаткие позиции в национальных лигах – обоим еще предстоит сражаться за право финишировать в топ-4. Однако будет ли это приоритетом, если удастся выйти в полуфинал Лиги чемпионов? Максимально высокие ставки.

Первый матч 1/4-й финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Боруссией" состоится в среду, десятого апреля, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.

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Трансляція матчу Атлетико - Боруссія Дортмунд
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Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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