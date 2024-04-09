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Атлетико - Боруссия (Дортмунд). Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Атлетико - Боруссия Дортмунд: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.04.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол "
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наименее статусная пара четвертьфинала текущей Лиги чемпионов... если в контексте 1/4-й финала самого престижного клубного турнира Европы вообще уместно говорить о статустности. Здесь все круто.
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Дело в том, что "Атлетико" и "Боруссия" (Дортмунд) имеют довольно шаткие позиции в национальных лигах – обоим еще предстоит сражаться за право финишировать в топ-4. Однако будет ли это приоритетом, если удастся выйти в полуфинал Лиги чемпионов? Максимально высокие ставки.
Первый матч 1/4-й финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Боруссией" состоится в среду, десятого апреля, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.
Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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