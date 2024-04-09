Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хави - о Луисе Энрике: У нас обоих есть ДНК Барсы
Эрнандес рассказал о соперниках в четвертьфинале ЛЧ
twitter/FabrizioRomano
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес высказался о наставнике "ПСЖ" Луисе Энрике перед матчем Лиги чемпионов.
"У нас хорошие отношения, я его уважаю. Для меня он один из лучших тренеров в мире. У него есть команда, которая создана, чтобы выиграть Лигу чемпионов. У нас обоих есть ДНК Барсы, как и у Пепа Гвардиолы и Микеля Артеты - нас четверо играют в четвертьфинале ЛЧ. Я думаю, что мы все стремимся к тому же".
Старт матча четвертьфинала ЛЧ "ПСЖ" против "Барселоны" - 10 апреля в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Днепр-1 буксует, осечки Динамо и Кривбасса. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- "Политики нам не указ". Чеферин прокомментировал решение не отстранять Беларусь на международной арене
- Днепр-1 - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Реал – Сити, ПСЖ – Барса и репетиция финала Кубка Украины. Расписание футбола на 8 – 14 апреля
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- Красотка дня. Сексуальная девушка конкурента Зинченко восхищает фанатов мастерским исполнением тверка. ВИДЕО