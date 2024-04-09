Хави - о Луисе Энрике: У нас обоих есть ДНК Барсы

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес высказался о наставнике "ПСЖ" Луисе Энрике перед матчем Лиги чемпионов.

"У нас хорошие отношения, я его уважаю. Для меня он один из лучших тренеров в мире. У него есть команда, которая создана, чтобы выиграть Лигу чемпионов. У нас обоих есть ДНК Барсы, как и у Пепа Гвардиолы и Микеля Артеты - нас четверо играют в четвертьфинале ЛЧ. Я думаю, что мы все стремимся к тому же".