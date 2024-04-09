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Хави - о Луисе Энрике: У нас обоих есть ДНК Барсы

Лига Чемпионов

Эрнандес рассказал о соперниках в четвертьфинале ЛЧ

Хави - о Луисе Энрике: У нас обоих есть ДНК Барсы

twitter/FabrizioRomano

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес высказался о наставнике "ПСЖ" Луисе Энрике перед матчем Лиги чемпионов.

"У нас хорошие отношения, я его уважаю. Для меня он один из лучших тренеров в мире. У него есть команда, которая создана, чтобы выиграть Лигу чемпионов. У нас обоих есть ДНК Барсы, как и у Пепа Гвардиолы и Микеля Артеты - нас четверо играют в четвертьфинале ЛЧ. Я думаю, что мы все стремимся к тому же".

Старт матча четвертьфинала ЛЧ "ПСЖ" против "Барселоны" - 10 апреля в 22:00 по киевскому времени.

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Хави Эрнандес Барселона Луис Энрике Пари Сен-Жермен
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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