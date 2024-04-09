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Известна причина, почему Де Брюйне не вышел в стартовом составе в матче против Реала
Гвардиола прокомментировал ситуацию
Фото: Манчестер Сіті
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, почему Кевин Де Брюйне не вышел в стартовом составе в матче против мадридского "Реала".
"Он плохо себя чувствует. Мы уже договорились, он будет играть. Когда мы приехали, в раздевалке его начало тошнить и он сказал: "Я не готов".
Матч Лиги чемпионов "Реал" - "Манчестер Сити" стартует в 22:00.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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