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Известна причина, почему Де Брюйне не вышел в стартовом составе в матче против Реала

Лига Чемпионов
Обновлено

Гвардиола прокомментировал ситуацию

Известна причина, почему Де Брюйне не вышел в стартовом составе в матче против Реала

Фото: Манчестер Сіті

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, почему Кевин Де Брюйне не вышел в стартовом составе в матче против мадридского "Реала".

"Он плохо себя чувствует. Мы уже договорились, он будет играть. Когда мы приехали, в раздевалке его начало тошнить и он сказал: "Я не готов".

Матч Лиги чемпионов "Реал" - "Манчестер Сити" стартует в 22:00.

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Реал (Мадрид) Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Гвардиола
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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