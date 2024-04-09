Известна причина, почему Де Брюйне не вышел в стартовом составе в матче против Реала

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, почему Кевин Де Брюйне не вышел в стартовом составе в матче против мадридского "Реала".

"Он плохо себя чувствует. Мы уже договорились, он будет играть. Когда мы приехали, в раздевалке его начало тошнить и он сказал: "Я не готов".