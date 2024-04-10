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Зинченко сыграл, но в центре внимания – Кейн. Арсенал - Бавария 2:2. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов

Арсенал - Бавария ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.04.2024 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Зинченко сыграл, но в центре внимания – Кейн. Арсенал - Бавария 2:2. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Параллельный матч Лиги чемпионов между "Реалом" и "Манчестер Сити" выдался настоящим шоу-зрелищем для болельщиков. Но в Лондоне также не было скучно. Здесь "Арсенал" и "Бавария" на четверых забили четыре гола. Наш Зинченко тоже сыграл, выйдя на второй тайм поединка. Но больше внимания – к Гарри Кейну, спасшему "Баварию" от поражения и забившему пятнадцатый гол в двадцати матчах против "канониров". Злой гений.

Как это было – смотрите в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч

Арсенал, Эмирейтс

"Арсенал" – "Бавария" 2:2

Голы: Сака 12, Троссард 76 – Гнабри 18, Кейн 32 (п)

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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