Зинченко сыграл, но в центре внимания – Кейн. Арсенал - Бавария 2:2. Видео голов и обзор матча

Параллельный матч Лиги чемпионов между "Реалом" и "Манчестер Сити" выдался настоящим шоу-зрелищем для болельщиков. Но в Лондоне также не было скучно. Здесь "Арсенал" и "Бавария" на четверых забили четыре гола. Наш Зинченко тоже сыграл, выйдя на второй тайм поединка. Но больше внимания – к Гарри Кейну, спасшему "Баварию" от поражения и забившему пятнадцатый гол в двадцати матчах против "канониров". Злой гений.

Как это было – смотрите в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч

Арсенал, Эмирейтс

Голы: Сака 12, Троссард 76 – Гнабри 18, Кейн 32 (п)