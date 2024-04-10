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Симеоне - о встрече с Боруссией Д: Это самый сложный соперник, с которым Атлетико мог бы сыграть в 1/4 ЛЧ

Лига Чемпионов
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Об этом сообщает BBC

Симеоне - о встрече с Боруссией Д: Это самый сложный соперник, с которым Атлетико мог бы сыграть в 1/4 ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня в Мадриде будет второй день подряд праздник самого престижного еврокубка - на "Ванда Метрополитано" встретятся матрасники с дортмундцами. "Атлетико" стремится выйти в полуфинал впервые с 2017 года.

"У них много хороших качеств. Это самый сложный соперник. Они не проигрывали на выезде уже четыре месяца, и они прекрасно играют на контратаках. Они очень сильны в обеих линиях, и это самая интенсивная команда в последней восьмерке соревнований", - заявил накануне встречи тренер "матрасников" Диего Симеоне.

Добавим, что победитель этой пары встретится с победителем пары "ПСЖ"-"Барселона", которая также играет сегодня.

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Боруссия (Дортмунд) Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Диего Симеоне
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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