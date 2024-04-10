Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Симеоне - о встрече с Боруссией Д: Это самый сложный соперник, с которым Атлетико мог бы сыграть в 1/4 ЛЧ
Об этом сообщает BBC
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня в Мадриде будет второй день подряд праздник самого престижного еврокубка - на "Ванда Метрополитано" встретятся матрасники с дортмундцами. "Атлетико" стремится выйти в полуфинал впервые с 2017 года.
"У них много хороших качеств. Это самый сложный соперник. Они не проигрывали на выезде уже четыре месяца, и они прекрасно играют на контратаках. Они очень сильны в обеих линиях, и это самая интенсивная команда в последней восьмерке соревнований", - заявил накануне встречи тренер "матрасников" Диего Симеоне.
Добавим, что победитель этой пары встретится с победителем пары "ПСЖ"-"Барселона", которая также играет сегодня.
Популярное сейчас
- Зеленский: У нас есть план контрнаступления. Обязательного победим
- Ошибка Лунина и еще несколько шедевров. Реал - Манчестер Сити 3:3. Видео голов и обзор матча
- "Не думаю, что гол повлиял на него". Анчелотти высказался об игре Лунина в матче с Манчестер Сити
- WhoScored и SofaScore оценили выступления Лунина и Зинченко в матчах Лиги Чемпионов
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО