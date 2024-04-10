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ПСЖ - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

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ПСЖ - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Жеребьевка Лиги Чемпионов подарила нам интересные пары в четвертьфинале. Одна из них - противостояние "ПСЖ" и "Барселоны". Глядя на эту вывеску, сразу в голове появляется всем известное воспоминание, связанное с Сержи Роберто. Но такие случаи бывают очень редко. Да и после того парижане уже брали реванш - в 2021-м году "Барселона" вылетела от "ПСЖ" на стадии 1/8 финала. Но как сложится история на этот раз?

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Лига чемпионов, четвертьфинал, первый матч

10 апреля 2024. Париж, "Парк де Пренс"

"ПСЖ" 22:00 "Барселона"

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