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Атлетико - Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Интересная встреча темных лошадок четвертьфинала – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Craig Williamson/SNS Group
Вполне возможно, что обе команды в следующем сезоне могут не сыграть в Лиге чемпионов. В текущем розыгрыше, несмотря на все проблемы, они дошли до восьмерки сильнейших. Сегодня они встретятся в мадридском матче. Среди всех четвертьфинальных пар эта – менее именитая. Команды достаточно кризисно выступают во внутренних чемпионатах, со скрипом они прошли и в четвертьфинал. Но кто-то из них все-таки попадет и в 1/2 финала.
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Лига чемпионов, четвертьфинал, первый матч
10 апреля 2024. Мадрид, "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" Мадрид 22:00 "Боруссия" Дортмунд
Трансляция – MEGOGO Футбол 2
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