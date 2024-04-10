"Он смотрелся неуклюже и был худшим на поле". Экс-игрок Реала разнёс игру Холанда в 1/4 ЛЧ

Экс-полузащитник мадридского "Реала" Рафаэль ван дер Варт остался не впечатлён игрой Эрлинга Холанда в четвертьфинале Лиги чемпионов между его бывшей командой и "Манчестер Сити".

Напомним, что матч завершился со счётом 3:3, а сам Холанд вновь не отметился результативными действиями в третьем поединке против "сливочных" в своей карьере.

"Мне показалось, что он был очень плох. Если Холанд не забивает, то он не приносит никакой пользы. Конечно, он быстр и много работает, но я думаю, что он действительно посредственен при владении мячом. Если ты действительно так хорош и все о тебе говорят - ты должен показывать больше.

Он смотрелся очень неуклюже. Теперь "Сити" действительно нуждался в нападающем, который мог бы удерживать мяч, но этого не было. Думаю, в какой-то момент команда специально игнорировала его. Он действительно был худшим на поле", - сказал нидерландец в эфире Ziggo Sport.