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"Он смотрелся неуклюже и был худшим на поле". Экс-игрок Реала разнёс игру Холанда в 1/4 ЛЧ
Норвежец вновь подвергся жёсткой критике
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Экс-полузащитник мадридского "Реала" Рафаэль ван дер Варт остался не впечатлён игрой Эрлинга Холанда в четвертьфинале Лиги чемпионов между его бывшей командой и "Манчестер Сити".
Напомним, что матч завершился со счётом 3:3, а сам
"Мне показалось, что он был очень плох. Если Холанд не забивает, то он не приносит никакой пользы. Конечно, он быстр и много работает, но я думаю, что он действительно посредственен при владении мячом. Если ты действительно так хорош и все о тебе говорят - ты должен показывать больше.
Он смотрелся очень неуклюже. Теперь "Сити" действительно нуждался в нападающем, который мог бы удерживать мяч, но этого не было. Думаю, в какой-то момент команда специально игнорировала его. Он действительно был худшим на поле", - сказал нидерландец в эфире Ziggo Sport.
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