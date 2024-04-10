  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. "Он смотрелся неуклюже и был худшим на поле". Экс-игрок Реала разнёс игру Холанда в 1/4 ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Он смотрелся неуклюже и был худшим на поле". Экс-игрок Реала разнёс игру Холанда в 1/4 ЛЧ

Лига Чемпионов

Норвежец вновь подвергся жёсткой критике

"Он смотрелся неуклюже и был худшим на поле". Экс-игрок Реала разнёс игру Холанда в 1/4 ЛЧ

Premier League Twitter

Новина українською

Экс-полузащитник мадридского "Реала" Рафаэль ван дер Варт остался не впечатлён игрой Эрлинга Холанда в четвертьфинале Лиги чемпионов между его бывшей командой и "Манчестер Сити".

Напомним, что матч завершился со счётом 3:3, а сам Холанд вновь не отметился результативными действиями в третьем поединке против "сливочных" в своей карьере.

"Мне показалось, что он был очень плох. Если Холанд не забивает, то он не приносит никакой пользы. Конечно, он быстр и много работает, но я думаю, что он действительно посредственен при владении мячом. Если ты действительно так хорош и все о тебе говорят - ты должен показывать больше.

Он смотрелся очень неуклюже. Теперь "Сити" действительно нуждался в нападающем, который мог бы удерживать мяч, но этого не было. Думаю, в какой-то момент команда специально игнорировала его. Он действительно был худшим на поле", - сказал нидерландец в эфире Ziggo Sport.

По теме
yellow-arrow
Матч Реала и Ман Сити - футбол в его идеальном виде. Такие поединки заставляют влюбиться в этот вид спорта
yellow-arrow
Красотка дня. Невероятная жена одного из лидеров Барселони Марка-Андре Тер Штегена. ФОТО
yellow-arrow
Аксель Витсель о предстоящей игре с Боруссией: у меня там остались друзья
Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити Рафаэль ван дер Ваарт Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
voetbalprimeur
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
10.04.2024 в 15:20
Так людина не забиває у "великих матчах", але подивиться на його статистику "зграбні" стільки НЕ забивають! Хоч Ерлінгу потрібно вміти відриватися і від дуже кваліфікованих оборонців. А може все-ж-таки в МС асистента кваліфікованого не знайшлося?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
10.04.2024 в 15:20
Так людина не забиває у "великих матчах", але подивиться на його статистику "зграбні" стільки НЕ забивають! Хоч Ерлінгу потрібно вміти відриватися і від дуже кваліфікованих оборонців. А може все-ж-таки в МС асистента кваліфікованого не знайшлося?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости