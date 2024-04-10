Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Манчестер Сити в Лиге чемпионов повторил достижение легендарного Джеррарда
Фоден забивал в пяти матчах подряд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
9 апреля "Манчестер Сити" и мадридский "Реал" сыграли в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов (3:3).
Один из голов за "горожан" забил полузащитник Фил Фоден.
Игрок в Лиге Чемпионов отправил в ворота пять мячей в пяти стартах подряд. Последний раз это удалось осуществить в сезоне 2007/2008 легенде "Ливерпуля" Стивену Джеррарду.
5 - Phil Foden has scored in each of his last five starts in the UEFA Champions League; the joint-longest run by an English player in the competition, along with Steven Gerrard (five in 2007-08). Talisman. pic.twitter.com/zFTQJhZs0D— OptaJoe (@OptaJoe) April 10, 2024
Популярное сейчас
- Официально. Стали известны причины отсутствия Ярмоленко на тренировке Динамо
- Гвардиола - после матча с Реалом: Пересу надо побеспокоиться о качестве газона на стадионе
- "Я не дошел километр до стадиона, когда меня забрали представители ТЦК". Игрок Чайки рассказал, как оказался в составе ВСУ
- Артета: После выхода на поле Зинченко наша игра изменились
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО