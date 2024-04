Хавбек Манчестер Сити в Лиге чемпионов повторил достижение легендарного Джеррарда

9 апреля "Манчестер Сити" и мадридский "Реал" сыграли в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов (3:3).

Один из голов за "горожан" забил полузащитник Фил Фоден.

Игрок в Лиге Чемпионов отправил в ворота пять мячей в пяти стартах подряд. Последний раз это удалось осуществить в сезоне 2007/2008 легенде "Ливерпуля" Стивену Джеррарду.

5 - Phil Foden has scored in each of his last five starts in the UEFA Champions League; the joint-longest run by an English player in the competition, along with Steven Gerrard (five in 2007-08). Talisman. pic.twitter.com/zFTQJhZs0D