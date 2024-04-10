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Хавбек Манчестер Сити в Лиге чемпионов повторил достижение легендарного Джеррарда

Лига Чемпионов

Фоден забивал в пяти матчах подряд

Хавбек Манчестер Сити в Лиге чемпионов повторил достижение легендарного Джеррарда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

9 апреля "Манчестер Сити" и мадридский "Реал" сыграли в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов (3:3).

Один из голов за "горожан" забил полузащитник Фил Фоден.

Игрок в Лиге Чемпионов отправил в ворота пять мячей в пяти стартах подряд. Последний раз это удалось осуществить в сезоне 2007/2008 легенде "Ливерпуля" Стивену Джеррарду.

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Стивен Джеррард Манчестер Сити Фил Фоден
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Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Екатерина Власова
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