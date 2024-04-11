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Терзич о поражении от Атлетико: результат оставляет дверь открытой
Для дортмундцев еще ничего не потеряно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Первая встреча между "Атлетико" и "Боруссией" завершилась с минимальной победой мадридцев - 2:1. Если первый тайм можно назвать провальным для немцев, то во втором подопечные Эдина Терзича сыграли лучше и смогли отыграть один мяч.
"Это была игра со смешанными эмоциями. Мы начали нервно и пропустили два гола. Мы исправились, у нас был шанс в конце первого тайма, и до перерыва мы были уверены, что сможем отыграться. К сожалению, нам не удалось сравнять счет, но результат оставляет дверь открытой. Если бы мы сыграли первый тайм так же как и второй, было бы лучше. Это не идеальный результат, но нет ничего зазорного в том, что мы проиграли с минимальным счетом, все результаты были тяжелыми в этой Лиге чемпионов. Мы не были удивлены тем, что они ["Атлетико"] играли очень смело и очень наступательно в начале. Они очень хорошо справлялись с интенсивностью и использовали энергию стадиона. Мы сделали именно то, чего они ожидали, но это также показало, что, например, Мората и Гризманн не потеряли ни одного мяча. Мы будем учиться на наших ошибках на следующей неделе", - заявил после матча главный тренер "Боруссии" Эдин Терзич.
Напомним, что ответный матч между этими командами состоится 16 апреля в 22:00 по киевскому времени.
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