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Барселона - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Барселона - ПСЖ: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.04.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Барселона - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Tim Clayton/Corbis

Новина українською

Внимание почти всей футбольной общественности во вторник будет приковано к поединку "Барселоны" и "ПСЖ". Первая четвертьфинальная игра завершилась в пользу испанского клуба. Коллектив Хави довольно неожиданно одолел грозных парижан на выезде (2:3). Но преимущество в один мяч перед ответной игрой еще ничего не гарантирует.

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Четвертьфинал Лиги чемпионов. Второй матч

16.04.2024. "Эстадио Олимпико" (Барселона)

Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Барселона - ПСЖ. 22:00

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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