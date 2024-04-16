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Барселона - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Барселона - ПСЖ: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.04.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Tim Clayton/Corbis
Внимание почти всей футбольной общественности во вторник будет приковано к поединку "Барселоны" и "ПСЖ". Первая четвертьфинальная игра завершилась в пользу испанского клуба. Коллектив Хави довольно неожиданно одолел грозных парижан на выезде (2:3). Но преимущество в один мяч перед ответной игрой еще ничего не гарантирует.
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Четвертьфинал Лиги чемпионов. Второй матч
16.04.2024. "Эстадио Олимпико" (Барселона)
Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)
Барселона - ПСЖ. 22:00
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
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