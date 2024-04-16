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Вспомните стартовые составы Барселоны и ПСЖ во втором матче 1/8 финала ЛЧ 2016/17? Квиз от UA-Футбол

Лига Чемпионов
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Кого было вспомнить труднее всего?

Вспомните стартовые составы Барселоны и ПСЖ во втором матче 1/8 финала ЛЧ 2016/17? Квиз от UA-Футбол

Фото: fcbarcelona.com/ автор: German Parga

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

16 апреля каталонская "Барселона" в четвертьфинале Лиги чемпионов 2023/24 будет принимать ПСЖ. Напомним, первая игра в столице Франции закончилась минимальной победой подопечных Хави 3:2.

Более семи лет назад, в марте 2017-го, "Барселона" на "Камп Ноу" выдала один из самых невероятных камбэков в истории футбола. После выездного поражения от ПСЖ 0:4 в 1/8 финала ЛЧ 2016/17 испанцы дома победили 6:1 и прошли дальше.

Перед противостоянием в Барселоне мы вам предлагаем вспомнить стартовые составы этих команд в их втором матче ЛЧ 2016/17, пройдя наш квиз. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет попадаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.

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