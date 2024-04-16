Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЧ. Боруссия Д – Атлетико 4:2. Дортмунд в полуфинале благодаря характеру
"Шмели" оформили камбек и прошли в четверку сильнейших
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов, 1/4 финала
Ответный матч (результат первого поединка 1:2)
"Вестфаленштадион" (Дортмунд)
Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания) 4:2
Голы: Брандт 34, Матсен 39, Фуллькруг 71, Забитцер 74 – Хуммельс 49 (авт.)
Боруссия Д: Кобель – Риерсон, Хуммельс, Шлоттербе, Матсен – Забитцер, Джан – Адееми, Брандт, Санчо – Фуллькруг
Атлетико: Облак – Молина, Витсель, Хименес, Эрмосо, Аспиликуэта – Льоренте, Коке, где Пауль – Мората, Гризманн
Предупреждение: Риерсон 43 – Аспиликуэта 30, Эрмосо 45+1
Популярное сейчас
- Барселона - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной
- Барселона - ПСЖ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 16.04.2024
- Насыщенный уик-энд плюс репетиция финала Кубка Украины. Расписание футбола на 8 – 14 апреля
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста
- Красотка дня. Невероятная жена одного из лидеров Барселони Марка-Андре Тер Штегена. ФОТО
Комментарии 1