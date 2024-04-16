  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ЛЧ. Боруссия Д – Атлетико 4:2. Дортмунд в полуфинале благодаря характеру
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЧ. Боруссия Д – Атлетико 4:2. Дортмунд в полуфинале благодаря характеру

Лига Чемпионов
Обновлено

"Шмели" оформили камбек и прошли в четверку сильнейших

ЛЧ. Боруссия Д – Атлетико 4:2. Дортмунд в полуфинале благодаря характеру

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, 1/4 финала

Ответный матч (результат первого поединка 1:2)

"Вестфаленштадион" (Дортмунд)

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания) 4:2

Голы: Брандт 34, Матсен 39, Фуллькруг 71, Забитцер 74 – Хуммельс 49 (авт.)

Боруссия Д: Кобель – Риерсон, Хуммельс, Шлоттербе, Матсен – Забитцер, Джан – Адееми, Брандт, Санчо – Фуллькруг

Атлетико: Облак – Молина, Витсель, Хименес, Эрмосо, Аспиликуэта – Льоренте, Коке, где Пауль – Мората, Гризманн

Предупреждение: Риерсон 43 – Аспиликуэта 30, Эрмосо 45+1

По теме
yellow-arrow
ЛЧ. Барселона - ПСЖ 1:4 (4:6). Красная карточка решила все
yellow-arrow
Талант Барселоны стал самым молодым игроком, отдавшим результативную передачу в плей-офф Лиги чемпионов
yellow-arrow
Бавария - Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Боруссия (Дортмунд) Атлетико (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
16.04.2024 в 23:59
Нежданчик. Так могут и в финал попасть.
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
16.04.2024 в 23:59
Нежданчик. Так могут и в финал попасть.
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости