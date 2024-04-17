  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Мбаппе догнал Шевченко в списке бомбардиров Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе догнал Шевченко в списке бомбардиров Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Все благодаря дублю в ворота "Барселоны"

Мбаппе догнал Шевченко в списке бомбардиров Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" обыграл "Барселону" (4:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Дубль в этой игре оформил Килиан Мбаппе.

Теперь на счету французского форварда 48 голов в самом престижном клубном евротурнире. Это позволило ему войти в топ-10 лучших бомбардиров турнира.

Он делит 9-ю строчку в рейтинге голеадоров Лиги чемпионов со Златаном Ибрагимовичем и Андреем Шевченко. У них также 48 голов. Лидером является Криштиану Роналду. На счету португальца 140 голов в ЛЧ.

Напомним, "ПСЖ" по сумме двух матчей переиграл "Барселону" с общим счетом 6:4. В полуфинале парижане встретятся с "Боруссией" Дортмунд.

Читайте такжеМбаппе после победы над Барселоной: Моя мечта - выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ
По теме
yellow-arrow
Ламин Ямал установил новый рекорд в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Араухо может получить дополнительное наказание из-за показанного жеста после удаления
yellow-arrow
Тухель рассказал о кадровой ситуации Баварии перед матчем с Арсеналом
Андрей Шевченко Златан Ибрагимович Барселона Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости