Мбаппе догнал Шевченко в списке бомбардиров Лиги чемпионов

"Пари Сен-Жермен" обыграл "Барселону" (4:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Дубль в этой игре оформил Килиан Мбаппе.

Теперь на счету французского форварда 48 голов в самом престижном клубном евротурнире. Это позволило ему войти в топ-10 лучших бомбардиров турнира.

Он делит 9-ю строчку в рейтинге голеадоров Лиги чемпионов со Златаном Ибрагимовичем и Андреем Шевченко. У них также 48 голов. Лидером является Криштиану Роналду. На счету португальца 140 голов в ЛЧ.

Напомним, "ПСЖ" по сумме двух матчей переиграл "Барселону" с общим счетом 6:4. В полуфинале парижане встретятся с "Боруссией" Дортмунд.