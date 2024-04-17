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Мбаппе догнал Шевченко в списке бомбардиров Лиги чемпионов
Все благодаря дублю в ворота "Барселоны"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" обыграл "Барселону" (4:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Дубль в этой игре оформил Килиан Мбаппе.
Теперь на счету французского форварда 48 голов в самом престижном клубном евротурнире. Это позволило ему войти в топ-10 лучших бомбардиров турнира.
Он делит 9-ю строчку в рейтинге голеадоров Лиги чемпионов со Златаном Ибрагимовичем и Андреем Шевченко. У них также 48 голов. Лидером является Криштиану Роналду. На счету португальца 140 голов в ЛЧ.
Напомним, "ПСЖ" по сумме двух матчей переиграл "Барселону" с общим счетом 6:4. В полуфинале парижане встретятся с "Боруссией" Дортмунд.
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