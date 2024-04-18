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Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Результаты четвертьфиналов

Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вторник, 16 апреля, определились первых два полуфиналиста Лиги чемпионов. Ими стали "ПСЖ", который прошел каталонскую "Барселону" с общим счетом 6:4, и "Боруссия Дортмунд", которая прошла "Атлетико Мадрид" с общим счетом 5:4.

В среду сыграли свои матчи "Бавария" с "Арсеналом", "Манчестер Сити" с "Реалом". Третьим полуфиналистом стали мюнхенцы, которые прошли "канониров" с общим счетом 3:2. Последним полуфиналистом стал "Реал", который прошел "горожан" по пенальти, общий счет - 4:4 (3:4 по пенальти).

Напомним, что в прошлом сезоне победу в Лиге чемпионов одержал "Манчестер Сити", который в финале переиграл миланский "Интер". По сетке турнира англичане прошли "Лейпциг", "Баварию" и "Реал".

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Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Манчестер Сити “ПСЖ”
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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