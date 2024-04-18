Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов

Во вторник, 16 апреля, определились первых два полуфиналиста Лиги чемпионов. Ими стали "ПСЖ", который прошел каталонскую "Барселону" с общим счетом 6:4, и "Боруссия Дортмунд", которая прошла "Атлетико Мадрид" с общим счетом 5:4.

В среду сыграли свои матчи "Бавария" с "Арсеналом", "Манчестер Сити" с "Реалом". Третьим полуфиналистом стали мюнхенцы, которые прошли "канониров" с общим счетом 3:2. Последним полуфиналистом стал "Реал", который прошел "горожан" по пенальти, общий счет - 4:4 (3:4 по пенальти).

Напомним, что в прошлом сезоне победу в Лиге чемпионов одержал "Манчестер Сити", который в финале переиграл миланский "Интер". По сетке турнира англичане прошли "Лейпциг", "Баварию" и "Реал".