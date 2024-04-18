Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов
Результаты четвертьфиналов
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник, 16 апреля, определились первых два полуфиналиста Лиги чемпионов. Ими стали "ПСЖ", который прошел каталонскую "Барселону" с общим счетом 6:4, и "Боруссия Дортмунд", которая прошла "Атлетико Мадрид" с общим счетом 5:4.
В среду сыграли свои матчи "Бавария" с "Арсеналом", "Манчестер Сити" с "Реалом". Третьим полуфиналистом стали мюнхенцы, которые прошли "канониров" с общим счетом 3:2. Последним полуфиналистом стал "Реал", который прошел "горожан" по пенальти, общий счет - 4:4 (3:4 по пенальти).
Напомним, что в прошлом сезоне победу в Лиге чемпионов одержал "Манчестер Сити", который в финале переиграл миланский "Интер". По сетке турнира англичане прошли "Лейпциг", "Баварию" и "Реал".
Популярное сейчас
- Манчестер Сити – Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
- УПЛ. Минай - Динамо 1:3. Киев потерял контроль над игрой, но не победу
- Минай – Динамо. АУДИО онлайн трансляция перенесенного матча 16-го тура УПЛ
- Барселона - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной
- Красотка дня. Невероятная жена одного из лидеров Барселони Марка-Андре Тер Штегена. ФОТО