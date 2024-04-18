"Герой. Он сделал невероятное, чтобы спасти Мадрид". Испанская пресса в восторге от Лунина после четвертьфинала с Сити

Андрей Лунин провел выдающийся матч против "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Обладатель ЛЧ-2023 оказывал невероятное давление на ворота украинца, однако он прекрасно выполнял свою работу, и в конце концов именно его два сейва в серии пенальти помогли Мадриду выйти в полуфинал. Испанская пресса в один голос называет Лунина лучшим игроком "Реала" в поединке с "Сити" (1:1, пен. 3:4).
От самого популярного спортивного издания Испании Marca Лунин стал единственным игроком, который получил максимальный балл – десять.
"Герой. Это его момент славы. Невероятный матч. Его магия действовала и в серии пенальти. Такие игры запоминаются надолго, недаром его отметил и Куртуа. Он делал невероятное, чтобы оставить Мадрид в игре. Делал все возможные сейвы – он отражал удары низом, верхом, в угол, перед собой... Десятки сейвов. Он воплощал надежность от первой до последней секунды. Важная игра для уверенности".
В другом материале Марки обозреватель Хуан Игнасио Гарсия-Очоа считает, что эта игра стала для Лунина лучшей за "Реал". "Сити атаковал сушей, морем и воздухом, но Лунин действовал как Куртуа. Он заслуживает славы".