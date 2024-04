"Герой. Он сделал невероятное, чтобы спасти Мадрид". Испанская пресса в восторге от Лунина после четвертьфинала с Сити

Андрей Лунин провел выдающийся матч против "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Обладатель ЛЧ-2023 оказывал невероятное давление на ворота украинца, однако он прекрасно выполнял свою работу, и в конце концов именно его два сейва в серии пенальти помогли Мадриду выйти в полуфинал. Испанская пресса в один голос называет Лунина лучшим игроком "Реала" в поединке с "Сити" (1:1, пен. 3:4).

От самого популярного спортивного издания Испании Marca Лунин стал единственным игроком, который получил максимальный балл – десять.

В другом материале Марки обозреватель Хуан Игнасио Гарсия-Очоа считает, что эта игра стала для Лунина лучшей за "Реал". "Сити атаковал сушей, морем и воздухом, но Лунин действовал как Куртуа. Он заслуживает славы".

Мадридское издание AS пишет, что сейвы Лунина давали уверенность игрокам "Реала".

"Героем" назвала Лунина и газета Mundo Deportivo. "Его игра против "Сити войдет в историю". Лучшим игроком "Реала" в этой игре признало Лунина и барселонское издание Sport.

The one and only, @AndreyLunin13. pic.twitter.com/KJZpHDNQYZ