"Великий Лунин!". Куртуа поздравил украинца с выдающейся игрой в четвертьфинале с Сити

Кипер "Реала" Андрей Лунин стал одним из героев второго четвертьфинала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Украинец выполнил несколько удачных сейвов, спокойно действовал после многочисленных угловых "горожан", а главное - взял два одиннадцатиметровых в серии пенальти.

Вклад украинца в выход "Реала" в полуфинал Лиги чемпионов сложно не заметить, и потому неудивительно, что Лунин поздравил и его конкурент Тибо Куртуа, который пропускает сезон из-за травмы.

"Вперед! Великий Лунин!", – написал Куртуа в своем твиттере после завершения матча.

Vamoooos!!! Grande Lunin ???????????? — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) April 17, 2024

Всего в матче с "Манчестер Сити" Лунин выполнил восемь сэйвов.