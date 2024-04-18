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"Великий Лунин!". Куртуа поздравил украинца с выдающейся игрой в четвертьфинале с Сити
Бельгиец похвалил своего конкурента
Getty Images / Global Images Ukraine
Кипер "Реала" Андрей Лунин стал одним из героев второго четвертьфинала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Украинец выполнил несколько удачных сейвов, спокойно действовал после многочисленных угловых "горожан", а главное - взял два одиннадцатиметровых в серии пенальти.
Вклад украинца в выход "Реала" в полуфинал Лиги чемпионов сложно не заметить, и потому неудивительно, что Лунин поздравил и его конкурент Тибо Куртуа, который пропускает сезон из-за травмы.
"Вперед! Великий Лунин!", – написал Куртуа в своем твиттере после завершения матча.
Vamoooos!!! Grande Lunin ????????????— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) April 17, 2024
Всего в матче с "Манчестер Сити" Лунин выполнил восемь сэйвов.
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