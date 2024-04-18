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"Великий Лунин!". Куртуа поздравил украинца с выдающейся игрой в четвертьфинале с Сити

Лига Чемпионов

Бельгиец похвалил своего конкурента

"Великий Лунин!". Куртуа поздравил украинца с выдающейся игрой в четвертьфинале с Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Кипер "Реала" Андрей Лунин стал одним из героев второго четвертьфинала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Украинец выполнил несколько удачных сейвов, спокойно действовал после многочисленных угловых "горожан", а главное - взял два одиннадцатиметровых в серии пенальти.

Читайте такжеЛЧ. Манчестер Сити – Реал Мадрид 1:1 (пен. 3:4). Андрей Лунин выводит королевский клуб в полуфинал

Вклад украинца в выход "Реала" в полуфинал Лиги чемпионов сложно не заметить, и потому неудивительно, что Лунин поздравил и его конкурент Тибо Куртуа, который пропускает сезон из-за травмы.

"Вперед! Великий Лунин!", – написал Куртуа в своем твиттере после завершения матча.

Всего в матче с "Манчестер Сити" Лунин выполнил восемь сэйвов.

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Лига чемпионов Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
Комментарии
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Kaiso Vegas
18.04.2024 в 01:16
Хлопчина "з'їв" Кепу, тепер, здається, прийнявся за самого Куртуа))
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Комментарии 1
Kaiso Vegas
18.04.2024 в 01:16
Хлопчина "з'їв" Кепу, тепер, здається, прийнявся за самого Куртуа))
Ответить
1
0

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