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Гвардиола: Холанд и Де Брюйне попросили их заменить, они не могли продолжить матч
Тренер Сити прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает, что ему не за что упрекнуть свою команду после вылета от "Реала" в серии пенальти четвертьфинала Лиги чемпионов.
"Мы сделали абсолютно все. Я ни о чем не жалею. Мы сыграли исключительный матч, но к сожалению не смогли выиграть. От всего сердца благодарен игрокам за то, как они провели этот матч. Но в футболе надо побеждать, и хотя мы сыграли невероятно, этого было недостаточно.
Иногда ты выигрываешь по пенальти, в других случаях – нет. Мы не реализовали свои шансы, хотя вся команда играла на самом высоком уровне.
Холанд, Де Брюйне и Аканджи попросили их сменить, они не могли продолжать матч. Мы играли великолепно, и я не люблю делать замены в таких случаях, но они втроем попросили меня их сменить", – сказал Гвардиола.
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