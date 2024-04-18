Гвардиола: Холанд и Де Брюйне попросили их заменить, они не могли продолжить матч

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает, что ему не за что упрекнуть свою команду после вылета от "Реала" в серии пенальти четвертьфинала Лиги чемпионов.

"Мы сделали абсолютно все. Я ни о чем не жалею. Мы сыграли исключительный матч, но к сожалению не смогли выиграть. От всего сердца благодарен игрокам за то, как они провели этот матч. Но в футболе надо побеждать, и хотя мы сыграли невероятно, этого было недостаточно.

Иногда ты выигрываешь по пенальти, в других случаях – нет. Мы не реализовали свои шансы, хотя вся команда играла на самом высоком уровне.

Холанд, Де Брюйне и Аканджи попросили их сменить, они не могли продолжать матч. Мы играли великолепно, и я не люблю делать замены в таких случаях, но они втроем попросили меня их сменить", – сказал Гвардиола.