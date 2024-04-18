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Защитник Ман Сити Диаш: Мы доминировали на протяжении всего матча, а Реал ждал серии пенальти
Вслед за Родри
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш разочарован исходом противостояния с мадридским "Реалом" в 1/4 финала Лиги чемпионов (4:4 по сумме двух встреч, 3:4 по пен.).
"Я не знаю, что сказать. Разочарование. Мы доминировали на протяжении всей игры, дошли до серии пенальти, прикладывали усилия, создавали моменты... Ты всегда делаешь все, чтобы избежать пенальти. Но это то, чего они хотели.
Команда была в порядке. Мы боролись, у нас были шансы, но это был не наш день. Иногда мяч попадает в ворота, иногда нет. Теперь нам нужно с нетерпением приступать к выполнению других задач в сезоне.
У нас не будет много времени на отдых. Это напряженная часть сезона. Сейчас время быть сильными, особенно ментально. Мы всё ещё участвуем в двух важных турнирах", - цитирует португальца BBC.
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