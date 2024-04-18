Лунин получил признание в Лиге чемпионов - аналитики ему поставили самый высокий балл

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались "Манчестер Сити" и "Реал" Мадрид. Основное время завершилось вничью 1:1, в овертаймах соперники также не смогли определить сильнейшего, а в серии пенальти точнее оказались мадридцы - 4:3.

Украинский вратарь "сливочных" Андрей Лунин вышел в основе и отыграл всю игру. Кипер отразил два 11-метровых ударов игроков "горожан" и помог своей команде выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

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Статистические порталы WhoScored и SofaScore высоко отметили выступление Лунина. Эксперты включили украинца в символические сборные недели. Действия украинца оценили в 9.5 и 9.7 соответственно.