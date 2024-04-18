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Вальверде: Лунин показал, какой он фантастический вратарь. Его несправедливо критиковали

Лига Чемпионов

Комплименты Андрею от уругвайского хавбека мадридцев

Вальверде: Лунин показал, какой он фантастический вратарь. Его несправедливо критиковали

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде отдал должное украинскому голкиперу "сливочных" Андрею Лунину после выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

"Мы должны поздравить Лунина, потому что после первого матча его раскритиковали за то, что может случиться с каждым.

Сегодня он выстоял, проявил ту смелость, которую необходимо иметь, выступая за "Реал", и продемонстрировал, какой он фантастический вратарь", - приводит слова Феде официальный сайт "сливочных"

Напомним, Лунин стал героем послематчевой серии пенальти в игре с "Манчестер Сити" (1:1, 4:3 по пен.), а Вальверде был признан лучшим игроком встречи.

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Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити Федерико Вальверде Андрей Лунин
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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