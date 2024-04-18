Вальверде: Лунин показал, какой он фантастический вратарь. Его несправедливо критиковали

Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде отдал должное украинскому голкиперу "сливочных" Андрею Лунину после выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

"Мы должны поздравить Лунина, потому что после первого матча его раскритиковали за то, что может случиться с каждым.



Сегодня он выстоял, проявил ту смелость, которую необходимо иметь, выступая за "Реал", и продемонстрировал, какой он фантастический вратарь", - приводит слова Феде официальный сайт "сливочных"