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Вальверде: Лунин показал, какой он фантастический вратарь. Его несправедливо критиковали
Комплименты Андрею от уругвайского хавбека мадридцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде отдал должное украинскому голкиперу "сливочных" Андрею Лунину после выхода в полуфинал Лиги чемпионов.
"Мы должны поздравить Лунина, потому что после первого матча его раскритиковали за то, что может случиться с каждым.
Сегодня он выстоял, проявил ту смелость, которую необходимо иметь, выступая за "Реал", и продемонстрировал, какой он фантастический вратарь", - приводит слова Феде официальный сайт "сливочных"
Напомним, Лунин стал героем
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