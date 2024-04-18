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Имел разговор с Луниным. Перес заходил в раздевалку Реала после победы над Сити
Президент мадридцев принял решение насчет продления контракта украинца
Getty Images / Global Images Ukraine
17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались "Манчестер Сити" и "Реал" Мадрид. Основное время завершилось вничью 1:1, в овертаймах соперники также не смогли определить сильнейшего, а в серии пенальти точнее оказались мадридцы - 4:3.
Украинский вратарь "сливочных" Андрей Лунин вышел в основе и отыграл всю игру. Кипер отразил два 11-метровых ударов игроков "горожан" и помог своей команде выйти в полуфинал Лиги чемпионов.
Как сообщает DefensaCentral, президент "Реала" Флорентино Перес спустился в раздевалку, где поздравил Андрея с замечательной игрой. Источник также утверждает, что в Манчестере Перес настоял на продлении контракта Лунина. Флорентино рассказал об этих планах близкому окружению.
Соглашение Лунина с "Реалом" заканчивается летом 2025 года. В этом сезоне голкипер провел 27 матчей за королевский клуб во всех турнирах и пропустил 23 гола. Еще в 12 поединках он отыграл на ноль.
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