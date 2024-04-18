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Лунин: В моей стране сложная ситуация
Вратарь напомнил о войне в Украине после победы над Ман Сити
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин поделился эмоциями от победы над "Манчестер Сити" в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов.
"Я самый счастливый человек в мире.
Но в моей стране ситуация сложная. Поэтому мне нелегко тренироваться изо дня в день. Но хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает", - сказал Лунин.
Напомним, украинский вратарь отразил два удара игроков "горожан" в серии пенальти и помог "Реалу" выйти в полуфинал Лиги чемпионов, где "сливочные" встретятся с "Баварией".
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