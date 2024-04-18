Лунин: В моей стране сложная ситуация

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин поделился эмоциями от победы над "Манчестер Сити" в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Я самый счастливый человек в мире. Но в моей стране ситуация сложная. Поэтому мне нелегко тренироваться изо дня в день. Но хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает", - сказал Лунин.

Напомним, украинский вратарь отразил два удара игроков "горожан" в серии пенальти и помог "Реалу" выйти в полуфинал Лиги чемпионов, где "сливочные" встретятся с "Баварией".