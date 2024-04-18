  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Лунин: В моей стране сложная ситуация
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лунин: В моей стране сложная ситуация

Лига Чемпионов

Вратарь напомнил о войне в Украине после победы над Ман Сити

Лунин: В моей стране сложная ситуация

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин поделился эмоциями от победы над "Манчестер Сити" в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Читайте также"Герой. Он сделал невероятное, чтобы спасти Мадрид". Испанская пресса в восторге от Лунина после четвертьфинала с Сити

"Я самый счастливый человек в мире.

Но в моей стране ситуация сложная. Поэтому мне нелегко тренироваться изо дня в день. Но хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает", - сказал Лунин.

Напомним, украинский вратарь отразил два удара игроков "горожан" в серии пенальти и помог "Реалу" выйти в полуфинал Лиги чемпионов, где "сливочные" встретятся с "Баварией".

Читайте такжеЛунин: Пенальти Бернарду Силвы? Мы решили рискнуть
По теме
yellow-arrow
Лунин: Пенальти Бернарду Силвы? Мы решили рискнуть
yellow-arrow
Гвардиола: Холанд и Де Брюйне попросили их заменить, они не могли продолжить матч
yellow-arrow
"Герой. Он сделал невероятное, чтобы спасти Мадрид". Испанская пресса в восторге от Лунина после четвертьфинала с Сити
Реал (Мадрид) Манчестер Сити Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Madrid Xtra
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости