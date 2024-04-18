Лунин: Пенальти Бернарду Силвы? Мы решили рискнуть

Вратарь "Реала" Андрей Лунин рассказал, как он готовился к серии пенальти в поединке с "Манчестер Сити".

"Я очень устал. Это первый такой матч в моей карьере. 120 минут такого напряжения. Очень благодарен команде, которая так много бегала, боролась. И мы вышли в полуфинал".

"Мы готовились ко всем возможным исполнителям пенальти, и с одним из них мы решили рискнуть. Это был удар Бернарду Силвы, нам повезло. Я планировал оставаться в центре".

"В некоторых матчах надо страдать. Не всегда у тебя мяч, не всегда удается быть лучшей командой на поле. Для меня это невероятный опыт. Команда сделала фантастические усилия. Я не могу себе представить, чтобы мне пришлось пробежать даже 20 минут в таком матче. Это было невероятно".

"Лучший игрок матча – это команда. И тренеры, и игроки помогли мне готовиться к серии пенальти, " – цитирует слова Лунина AS.