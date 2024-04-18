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Лунин: Пенальти Бернарду Силвы? Мы решили рискнуть
Украинский вратарь Реала - о матче с Манчестер Сити
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Реала" Андрей Лунин рассказал, как он готовился к
"Я очень устал. Это первый такой матч в моей карьере. 120 минут такого напряжения. Очень благодарен команде, которая так много бегала, боролась. И мы вышли в полуфинал".
"Мы готовились ко всем возможным исполнителям пенальти, и с одним из них мы решили рискнуть. Это был удар Бернарду Силвы, нам повезло. Я планировал оставаться в центре".
"В некоторых матчах надо страдать. Не всегда у тебя мяч, не всегда удается быть лучшей командой на поле. Для меня это невероятный опыт. Команда сделала фантастические усилия. Я не могу себе представить, чтобы мне пришлось пробежать даже 20 минут в таком матче. Это было невероятно".
"Лучший игрок матча – это команда. И тренеры, и игроки помогли мне готовиться к серии пенальти, " – цитирует слова Лунина AS.
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