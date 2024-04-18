Каньисарес: Лунина короновали - он находится на уровне лучших вратарей Европы

Бывший вратарь мадридского "Реала" Сантьяго Каньисарес прокомментировал перфоманс украинского голкипера Андрея Лунина в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити"(1:1, 4:3 по пенальти).

"Сегодня Лунина короновали. Он провел отличный вечер. Он провел матч всей своей жизни. Решающим стал пенальти, который он отразил от Бернарду Силвы.

Он находится на уровне лучших вратарей Европы", – сказал Каньисарес.