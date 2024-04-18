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Каньисарес: Лунина короновали - он находится на уровне лучших вратарей Европы

Лига Чемпионов

Выдающийся испанский голкипер отметил перфоманс украинца

Каньисарес: Лунина короновали - он находится на уровне лучших вратарей Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший вратарь мадридского "Реала" Сантьяго Каньисарес прокомментировал перфоманс украинского голкипера Андрея Лунина в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити"(1:1, 4:3 по пенальти).

"Сегодня Лунина короновали. Он провел отличный вечер. Он провел матч всей своей жизни. Решающим стал пенальти, который он отразил от Бернарду Силвы.

Он находится на уровне лучших вратарей Европы", – сказал Каньисарес.

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Реал (Мадрид) Сантьяго Каньисарес Манчестер Сити Андрей Лунин
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.04.2024 в 13:05
То є так!) Топчик!
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.04.2024 в 13:05
То є так!) Топчик!
Ответить
0
0

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