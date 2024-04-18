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Каньисарес: Лунина короновали - он находится на уровне лучших вратарей Европы
Выдающийся испанский голкипер отметил перфоманс украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший вратарь мадридского "Реала" Сантьяго Каньисарес прокомментировал перфоманс украинского голкипера Андрея Лунина в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити"(1:1, 4:3 по пенальти).
"Сегодня Лунина короновали. Он провел отличный вечер. Он провел матч всей своей жизни. Решающим стал пенальти, который он отразил от Бернарду Силвы.
Он находится на уровне лучших вратарей Европы", – сказал Каньисарес.
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Источник:UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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18.04.2024 в 13:05
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