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Анчелотти - первый тренер, трижды выбивший Гвардиолу из Лиги чемпионов
Достойный оппонент для каталонца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Реала" Карло Анчелотти стал первым тренером, которому удалось три раза выбить Хосепа Гвардиолу из Лиги чемпионов.
Ранее "сливочные" во главе с Анчелотти не пустили "Манчестер Сити" Гвардиолы в финал ЛЧ сезона 2021-22, а также обыграли на той же стадии "Баварию" (когда Пеп тренировал мюнхенцев) в 2014-м году.
Причём, в обоих случаях "королевский" клуб в итоге выигрывал главный трофей турнира.
Напомним, в 1/2 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов "Реал" сыграет против "Баварии".
Carlo Ancelotti is the first manager to knock Pep Guardiola out of the Champions League in three different campaigns:— Squawka (@Squawka) April 17, 2024
◎ 2014 Semi-final vs. Bayern
◎ 2022 Semi-final vs. Man City
◉ 2024 Quarter-final vs. Man City
The Don went on to win the previous two times. ????#UCL pic.twitter.com/jVaflwBpEN
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