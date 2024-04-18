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Анчелотти - первый тренер, трижды выбивший Гвардиолу из Лиги чемпионов

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Достойный оппонент для каталонца

Анчелотти - первый тренер, трижды выбивший Гвардиолу из Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Реала" Карло Анчелотти стал первым тренером, которому удалось три раза выбить Хосепа Гвардиолу из Лиги чемпионов.

Ранее "сливочные" во главе с Анчелотти не пустили "Манчестер Сити" Гвардиолы в финал ЛЧ сезона 2021-22, а также обыграли на той же стадии "Баварию" (когда Пеп тренировал мюнхенцев) в 2014-м году.

Причём, в обоих случаях "королевский" клуб в итоге выигрывал главный трофей турнира.

Напомним, в 1/2 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов "Реал" сыграет против "Баварии".

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Карло Анчелотти Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити Гвардиола
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Источник:
Squawka
Опубликовал: Александр Бураков
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