Анчелотти - первый тренер, трижды выбивший Гвардиолу из Лиги чемпионов

Наставник "Реала" Карло Анчелотти стал первым тренером, которому удалось три раза выбить Хосепа Гвардиолу из Лиги чемпионов.

Ранее "сливочные" во главе с Анчелотти не пустили "Манчестер Сити" Гвардиолы в финал ЛЧ сезона 2021-22, а также обыграли на той же стадии "Баварию" (когда Пеп тренировал мюнхенцев) в 2014-м году.

Причём, в обоих случаях "королевский" клуб в итоге выигрывал главный трофей турнира.

Напомним, в 1/2 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов "Реал" сыграет против "Баварии".





Carlo Ancelotti is the first manager to knock Pep Guardiola out of the Champions League in three different campaigns:



◎ 2014 Semi-final vs. Bayern

◎ 2022 Semi-final vs. Man City

◉ 2024 Quarter-final vs. Man City



The Don went on to win the previous two times. ????#UCL pic.twitter.com/jVaflwBpEN