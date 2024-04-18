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Кроос: Рюдигер - единственный, кому я не доверял при исполнении пенальти

Лига Чемпионов

Немецкий сарказм

Кроос: Рюдигер - единственный, кому я не доверял при исполнении пенальти

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос пошутил над своим партнёром по команде и национальной сборной Германии Антонио Рюдигером.

"Рюдигер? Он – единственный, кому я не доверял при исполнении пенальти (смеётся)", – приводит слова Крооса Madrid Xtra.

Напомним, Рюдигер реализовал решающий одиннадцатиметровый в серии послематчевых пенальти против "Манчестер Сити". Этот удар позволил "сливочным" пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.

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Тони Кроос Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити пенальти Антонио Рюдигер
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Опубликовал: Александр Бураков
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