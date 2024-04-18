Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кроос: Рюдигер - единственный, кому я не доверял при исполнении пенальти
Немецкий сарказм
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос пошутил над своим партнёром по команде и национальной сборной Германии Антонио Рюдигером.
"Рюдигер? Он – единственный, кому я не доверял при исполнении пенальти (смеётся)", – приводит слова Крооса Madrid Xtra.
Напомним, Рюдигер реализовал решающий одиннадцатиметровый в серии послематчевых пенальти против "Манчестер Сити". Этот удар позволил "сливочным" пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Вальверде: Лунин показал, какой он фантастический вратарь. Его несправедливо критиковали
- Имел разговор с Луниным. Перес заходил в раздевалку Реала после победы над Сити
- Лунин: В моей стране сложная ситуация
- Лунин: Пенальти Бернарду Силвы? Мы решили рискнуть
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена одного из лидеров Барселони Марка-Андре Тер Штегена. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн