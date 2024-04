Киммих после выхода в полуфинал ЛЧ: В течение года мне пришлось выслушать много критики, а поддержки я получил очень мало

Вчера, на "Альянц Арене", "Баварии" удалось переиграть "Арсенал" и выйти в четверку лучших в Лиге чемпионов. Единственный гол в этой встрече записал на свой счет Йозуа Киммих. Защитник был доволен результатом, но в то же время заговорил о проблемах, с которыми он сталкивается в последнее время.

"Это правда, что гол очень, очень хороший. В течение года мне пришлось выслушать много критики, а поддержки я получил очень, очень мало. Все что-то говорили обо мне. Те, кто поддерживал Киммиха, было немного. Так что приятно, что я сам смог изменить настроение. В конце концов, это еще раз доказывает, что тяжелый труд всегда окупается. Я очень горжусь тем, что вечер прошел так, как он прошел. Я действительно счастлив от достигнутой цели и от того, что вышли в полуфинал", - заявил защитник в интервью немецкому Sky Sport.

Joshua Kimmich: "It was the most important goal of my career. It feels very good. I had to listen to a lot [of criticism] this year and received very little backing - but this proves hard work always pays off"



Little backing from the club?



Kimmich: "Yes, in general. Everyone… pic.twitter.com/rBxGvPKdVe