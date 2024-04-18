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Киммих после выхода в полуфинал ЛЧ: В течение года мне пришлось выслушать много критики, а поддержки я получил очень мало

Лига Чемпионов

Резкое заявление одного из лидеров мюнхенцев

Киммих после выхода в полуфинал ЛЧ: В течение года мне пришлось выслушать много критики, а поддержки я получил очень мало

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера, на "Альянц Арене", "Баварии" удалось переиграть "Арсенал" и выйти в четверку лучших в Лиге чемпионов. Единственный гол в этой встрече записал на свой счет Йозуа Киммих. Защитник был доволен результатом, но в то же время заговорил о проблемах, с которыми он сталкивается в последнее время.

"Это правда, что гол очень, очень хороший. В течение года мне пришлось выслушать много критики, а поддержки я получил очень, очень мало. Все что-то говорили обо мне. Те, кто поддерживал Киммиха, было немного. Так что приятно, что я сам смог изменить настроение. В конце концов, это еще раз доказывает, что тяжелый труд всегда окупается. Я очень горжусь тем, что вечер прошел так, как он прошел. Я действительно счастлив от достигнутой цели и от того, что вышли в полуфинал", - заявил защитник в интервью немецкому Sky Sport.

Добавим, что Йозуа Киммих в этом сезоне провел 36 матчей, где отметился 2 голами и 9 передачами.

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Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Йозуа Киммих
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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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