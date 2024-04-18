Уйти по английски и вернуться по-немецки. Акценты зрителя на четвертьфиналах Лиги чемпионов

Итак, в полуфинале не будет клубов из АПЛ. Такого не случалось три предыдущих года. И ровно столько же времени здесь не видели представителей Бундеслиги, которые вернулись сразу радостным тандемом. Это один из главных итогов и одна из отличительных черт нынешних четвертьфиналов.

Перед нашими глазами пронеслись, сменяя друг друга, все четыре футбольных времени года. Бурная весна в Барселоне, жара в Дортмунде, несмотря на упорное сопротивление и нежелание тепла уходить - постепенное и неизбежное увядание природы в Манчестере, и, наконец, стужа и впадание в спячку в Мюнхене.

В целом, четвертьфиналы удались, как это чаще всего бывает в плей-офф.

Барселона - ПСЖ 1:4 (3:2)

Боруссия - Атлетико 4:2 (1:2)

Ман Сити - Реал 1:1 (3:3), пенальти - 3:4

Бавария - Арсенал 1:0 (2:2)

Зрелищность. Как и в первом раунде, план здесь был выполнен на три четверти.

Хороши были все три этих матча, но больше всего реальных угроз воротам было все-таки в Барселоне. Затем назову Манчестер, и лишь после них - наиболее результативный Дортмунд. Хотя принципиальной разницы между ними и не было. Мы говорим не о голах - о сумме голевых возможностей.

Мюнхенский дуэт, как и в прошлый раз, оказался наименее смотрибельным. И даже более того, эта игра стала самой скучной во всей ¼ финала. Четыре момента за восемь минут в первом тайме, плюс по одному в начале и середине второго - маловато будет.

Самой зрелищной парой по итогам обоих поединков стадии я бы все же определил “Реал” и “Ман Сити”. Конечно же, без учета овертайма, где кроме промаха Рюдигера ловить нам было нечего. И даже при той жалкой участи терпилы (от слова “терпеть”), которая досталась на благородную долю мадридцев в Манчестере.

Интрига. Гол Киммиха на 63-й минуте покончил с футболом в Мюнхене - последние полчаса на потуги “Арсенала” можно было не смотреть.

Забитцер принес желаемый счет “Боруссии” на 74-й - после этого “Атлетико” уже не отпустили.

Определяющей в Барселоне стала 89-я минута - “Барса” сдалась, лишь пропустив этот последний гол от Мбаппе.

В Манчестере интрига достигла апогея: “Реал” отпраздновал выход в полуфинал благодаря последнему и точному “лотерейному” удару все того же Рюдигера.

Логика. Наиболее закономерный счет мы увидели на мюнхенском табло: “Бавария” по моментам “наиграла” как раз на минимальную победу.

ПСЖ забил “лишний” гол, что, впрочем, никак не изменило общего итога. Счет в Дортмунде вполне мог быть вдвое меньшим, но и здесь, как в упомянутых выше дуэтах, в итоге все завершилось справедливо.

Кричаще нелогичен исход в Манчестере. По совокупности шансов хозяева поля “наиграли” тут на убедительную победу, тогда как ранее в Мадриде дело кончилось абсолютно заслуженной ничьей. Но немощный монарх дотянул-таки до искусственного определения победителя, в чем ожидаемо и преуспел.

Судейство. По большому счету, говорить не о чем, и это радует. Неужели мы таки-дожили до светлого будущего, в котором арбитры не влияют на результат игры?

Везение. Больше других в этот раз, пожалуй, свезло ПСЖ. На 56-й минуте, при 1:2 в Барселоне, в стойку его ворот пробил Гюндоган. А судьбоносный пенальти в противоположные ворота случится через пять минут…

“Ман Сити” мог сравнять счет почти на час раньше, чем получилось (и погнали бы городские королевских?), но на пути мяча после удара Холанда оказалась перекладина. Теперь припомним и приплюсуем к ней автогол Диаша в Мадриде - и любимец Фортуны по сумме обоих раундов станет очевиден.

О таких мелочах, как автогол Хуммельса или две штанги “Баварии” подряд вспоминать уже невместно - оба клуба таки-вернулись по-немецки.

Личности. На мой взгляд и по моим критериям подсчета, самой яркой фигурой второго раунда (не путать с героями!) стал кипер “Реала” Лунин с девятью зачетными сэйвами, включая два парированных пенальти.

Среди полевых заметнее всех в атаке был де Брюйне из “Ман Сити” - семь участий в ярчайших эпизодах. Вторым здесь будет парижанин Мбаппе, третьим - Холанд (МС): у них на эпизод меньше.

В пятерку включил бы Забитцера и Брандта из “Боруссии”. Также заслуживают упоминания: Дембеле, Барколя, Хакими и Витинья (все из ПСЖ), Грилиш (МС) и Герреро (“Бавария”).

Одинаково ярко проявили себя в обоих раундах Брандт и Грилиш. Причем, немец в прошлый раз вышел на замену. По мне, именно он и стал самой заметной личностью четвертьфиналов.

Симпатии. Больше всего футбола увидел в исполнении “Ман Сити”. Затем идут ПСЖ и “Боруссия”.

“Арсенал” - как говорил Ослик Иа, душераздирающее зрелище. “Реал” спасает исключительно результат.

К глубокому сожалению, турнир покинула та команда, что больше всего радовала глаз зрителя также и по суммарным впечатлениям от четвертьфиналов - команда Гвардиолы. Из оставшихся больше других понравилась “Боруссия. Хорош был и ПСЖ.

“Арсенал” - это полное фиаско для зрителя. Скупа на футбол была и благополучная “Бавария”. В тройку серостей включу также “Атлетико”.

“Барселона” с “Реалом”, по сумме впечатлений, туда-сюда.

Комментарий. Как я понял, на “Мегого” лучшие силы бросили на центральные матчи. И, в принципе, не прогадали: оба тандема отработали нормально.

В сравнении с ними, “одиночки” уступали. У Скичко (Дортмунд) было много лишней информации в стиле Босянка-Михайлюка и повторов на разные лады. Иванов (Мюнхен) представлял собой “камерный вариант”: ему не хватало эмоций, даже кричал словно бы шепотом.

Но в целом удовлетворительно: футбол смотреть не мешал никто. Чаще таки-помогали.

Полуфиналы. В первых строках, хочу поблагодарить жребий, который услышал мои молитвы в четвертьфинале, где не было ни одной пары”земляков”. По счастью, такая же тенденция пока сохраняется и в дальнейшем. Кому как, а мне так представляется интереснее - в соревновании разных лиг.

Хуже то, что в одном случае сойдутся две играющие команды, а в другом - две добывающие результат. То есть, опять времена года, только длиною в полугодие. В идеале немецким клубам поменяться бы соперниками…

Как болельщик, отдам предпочтение “Боруссии” перед ПСЖ. В том числе, и потому что она менее богата и могуча. В другой паре особо не прельщает никто, но “Реал” все же интереснее по игре. Как-то так.

Что, из-за Лунина? Никогда не понимал, как можно болеть за чужой клуб, из-за того что там играет твой земляк. Ну не мое это. Это как одесситу полюбить “Динамо” из-за Буряка или Беланова. Брр-р… А в другой стране и подавно. Приедет в сборную - поболею с удовольствием.

Отстал от жизни? Возможно. Но пока все еще имею на нее право.

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