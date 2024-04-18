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Уйти по английски и вернуться по-немецки. Акценты зрителя на четвертьфиналах Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Четыре времени года

Уйти по английски и вернуться по-немецки. Акценты зрителя на четвертьфиналах Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

Итак, в полуфинале не будет клубов из АПЛ. Такого не случалось три предыдущих года. И ровно столько же времени здесь не видели представителей Бундеслиги, которые вернулись сразу радостным тандемом. Это один из главных итогов и одна из отличительных черт нынешних четвертьфиналов.

Перед нашими глазами пронеслись, сменяя друг друга, все четыре футбольных времени года. Бурная весна в Барселоне, жара в Дортмунде, несмотря на упорное сопротивление и нежелание тепла уходить - постепенное и неизбежное увядание природы в Манчестере, и, наконец, стужа и впадание в спячку в Мюнхене.

Уйти по английски и вернуться по-немецки. Акценты зрителя на четвертьфиналах Лиги чемпионов - изображение 1

В целом, четвертьфиналы удались, как это чаще всего бывает в плей-офф.

  • Барселона - ПСЖ 1:4 (3:2)
  • Боруссия - Атлетико 4:2 (1:2)
  • Ман Сити - Реал 1:1 (3:3), пенальти - 3:4
  • Бавария - Арсенал 1:0 (2:2)

Зрелищность. Как и в первом раунде, план здесь был выполнен на три четверти.

Хороши были все три этих матча, но больше всего реальных угроз воротам было все-таки в Барселоне. Затем назову Манчестер, и лишь после них - наиболее результативный Дортмунд. Хотя принципиальной разницы между ними и не было. Мы говорим не о голах - о сумме голевых возможностей.

Мюнхенский дуэт, как и в прошлый раз, оказался наименее смотрибельным. И даже более того, эта игра стала самой скучной во всей ¼ финала. Четыре момента за восемь минут в первом тайме, плюс по одному в начале и середине второго - маловато будет.

Самой зрелищной парой по итогам обоих поединков стадии я бы все же определил “Реал” и “Ман Сити”. Конечно же, без учета овертайма, где кроме промаха Рюдигера ловить нам было нечего. И даже при той жалкой участи терпилы (от слова “терпеть”), которая досталась на благородную долю мадридцев в Манчестере.

Интрига. Гол Киммиха на 63-й минуте покончил с футболом в Мюнхене - последние полчаса на потуги “Арсенала” можно было не смотреть.

Уйти по английски и вернуться по-немецки. Акценты зрителя на четвертьфиналах Лиги чемпионов - изображение 2

Забитцер принес желаемый счет “Боруссии” на 74-й - после этого “Атлетико” уже не отпустили.

Определяющей в Барселоне стала 89-я минута - “Барса” сдалась, лишь пропустив этот последний гол от Мбаппе.

В Манчестере интрига достигла апогея: “Реал” отпраздновал выход в полуфинал благодаря последнему и точному “лотерейному” удару все того же Рюдигера.

Логика. Наиболее закономерный счет мы увидели на мюнхенском табло: “Бавария” по моментам “наиграла” как раз на минимальную победу.

ПСЖ забил “лишний” гол, что, впрочем, никак не изменило общего итога. Счет в Дортмунде вполне мог быть вдвое меньшим, но и здесь, как в упомянутых выше дуэтах, в итоге все завершилось справедливо.

Кричаще нелогичен исход в Манчестере. По совокупности шансов хозяева поля “наиграли” тут на убедительную победу, тогда как ранее в Мадриде дело кончилось абсолютно заслуженной ничьей. Но немощный монарх дотянул-таки до искусственного определения победителя, в чем ожидаемо и преуспел.

Судейство. По большому счету, говорить не о чем, и это радует. Неужели мы таки-дожили до светлого будущего, в котором арбитры не влияют на результат игры?

Везение. Больше других в этот раз, пожалуй, свезло ПСЖ. На 56-й минуте, при 1:2 в Барселоне, в стойку его ворот пробил Гюндоган. А судьбоносный пенальти в противоположные ворота случится через пять минут…

Уйти по английски и вернуться по-немецки. Акценты зрителя на четвертьфиналах Лиги чемпионов - изображение 3

“Ман Сити” мог сравнять счет почти на час раньше, чем получилось (и погнали бы городские королевских?), но на пути мяча после удара Холанда оказалась перекладина. Теперь припомним и приплюсуем к ней автогол Диаша в Мадриде - и любимец Фортуны по сумме обоих раундов станет очевиден.

О таких мелочах, как автогол Хуммельса или две штанги “Баварии” подряд вспоминать уже невместно - оба клуба таки-вернулись по-немецки.

Личности. На мой взгляд и по моим критериям подсчета, самой яркой фигурой второго раунда (не путать с героями!) стал кипер “Реала” Лунин с девятью зачетными сэйвами, включая два парированных пенальти.

Среди полевых заметнее всех в атаке был де Брюйне из “Ман Сити” - семь участий в ярчайших эпизодах. Вторым здесь будет парижанин Мбаппе, третьим - Холанд (МС): у них на эпизод меньше.

В пятерку включил бы Забитцера и Брандта из “Боруссии”. Также заслуживают упоминания: Дембеле, Барколя, Хакими и Витинья (все из ПСЖ), Грилиш (МС) и Герреро (“Бавария”).

Одинаково ярко проявили себя в обоих раундах Брандт и Грилиш. Причем, немец в прошлый раз вышел на замену. По мне, именно он и стал самой заметной личностью четвертьфиналов.

Симпатии. Больше всего футбола увидел в исполнении “Ман Сити”. Затем идут ПСЖ и “Боруссия”.

“Арсенал” - как говорил Ослик Иа, душераздирающее зрелище. “Реал” спасает исключительно результат.

К глубокому сожалению, турнир покинула та команда, что больше всего радовала глаз зрителя также и по суммарным впечатлениям от четвертьфиналов - команда Гвардиолы. Из оставшихся больше других понравилась “Боруссия. Хорош был и ПСЖ.

“Арсенал” - это полное фиаско для зрителя. Скупа на футбол была и благополучная “Бавария”. В тройку серостей включу также “Атлетико”.

“Барселона” с “Реалом”, по сумме впечатлений, туда-сюда.

Уйти по английски и вернуться по-немецки. Акценты зрителя на четвертьфиналах Лиги чемпионов - изображение 4

Комментарий. Как я понял, на “Мегого” лучшие силы бросили на центральные матчи. И, в принципе, не прогадали: оба тандема отработали нормально.

В сравнении с ними, “одиночки” уступали. У Скичко (Дортмунд) было много лишней информации в стиле Босянка-Михайлюка и повторов на разные лады. Иванов (Мюнхен) представлял собой “камерный вариант”: ему не хватало эмоций, даже кричал словно бы шепотом.

Но в целом удовлетворительно: футбол смотреть не мешал никто. Чаще таки-помогали.

Полуфиналы. В первых строках, хочу поблагодарить жребий, который услышал мои молитвы в четвертьфинале, где не было ни одной пары”земляков”. По счастью, такая же тенденция пока сохраняется и в дальнейшем. Кому как, а мне так представляется интереснее - в соревновании разных лиг.

Хуже то, что в одном случае сойдутся две играющие команды, а в другом - две добывающие результат. То есть, опять времена года, только длиною в полугодие. В идеале немецким клубам поменяться бы соперниками…

Как болельщик, отдам предпочтение “Боруссии” перед ПСЖ. В том числе, и потому что она менее богата и могуча. В другой паре особо не прельщает никто, но “Реал” все же интереснее по игре. Как-то так.

Что, из-за Лунина? Никогда не понимал, как можно болеть за чужой клуб, из-за того что там играет твой земляк. Ну не мое это. Это как одесситу полюбить “Динамо” из-за Буряка или Беланова. Брр-р… А в другой стране и подавно. Приедет в сборную - поболею с удовольствием.

Отстал от жизни? Возможно. Но пока все еще имею на нее право.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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