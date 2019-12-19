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Матч спасает Бобби, а Клопп благодарит Алиссона. Монтеррей – Ливерпуль 1:2. Обзор и видео голов

Клубный ЧМ
(1 голосов)

В финале в субботу англичан ждет "Фламенго"

Матч спасает Бобби, а Клопп благодарит Алиссона. Монтеррей – Ливерпуль 1:2. Обзор и видео голов
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Накануне поединка в Дохе, молодежный состав "красных" остался в Англии, чтобы защитить честь клуба в Кубке Английской лиги, но потерпел сокрушительное поражение от "Астон Виллы" со счетом 5:0. Клопп вместе с основной обоймой отправился в Катар, где "Монтеррей" дал настоящий бой мерсисайдцам – вплоть до 90 минуты счет был равный, но сыграла замена. Фирмино после отличного прострела отправил мяч в сетку мимо вратаря. Тем не менее, Клопп после игры благодарил не Бобби, а Алиссона (Daily Mail):

"Все, что нам нужно – это Алиссон. В решающие моменты он был на высоте. Тяжелая игра, прекрасные голы, атмосфера – супер. Ван Дейк? Мы пока не в курсе, что с ним. Он пропустил поединок из-за болезни".

Смотрите видеообзор полуфинала клубного ЧМ "Монтеррей" – "Ливерпуль".

Доха (Катар). "Халифа Интернейшнл".

"Монтеррей" – "Ливерпуль" 1:2

Голы: Фунес (14) – Кейта (12), Фирмино (90)

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В статье: Юрген Клопп Монтеррей Ливерпуль
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