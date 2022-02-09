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Тухель с Челси вышел в финалы всех турниров, в которых участвовал

Клубный ЧМ
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Немец добился этого за 379 дней

Тухель с Челси вышел в финалы всех турниров, в которых участвовал

Фото: twitter.com/ChelseaFC / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Челси" Томас Тухель вывел команду в финал каждого турнира, в котором команда участвовала, сообщает Squawka. В полуфинале Клубного чемпионата мира команда "синих" обыграла "Аль-Хиляль" (1:0).

Этого Тухель добился всего за 379 дней.

За время тренерства "синие" вышли в финалы Лиги Чемпионов, Кубка Англии, Кубка английской лиги и Клубного чемпионата мира.

В среднем, за 68 матчей у руля "Челси" команда Томаса набирает 2,16 очка за матч. Контракт 48-летнего специалиста рассчитан до лета 2024 года.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Клубный чемпионат мира Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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