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Тухель с Челси вышел в финалы всех турниров, в которых участвовал
Немец добился этого за 379 дней
Фото: twitter.com/ChelseaFC / Автор: неизвестен
Главный тренер "Челси" Томас Тухель вывел команду в финал каждого турнира, в котором команда участвовала, сообщает Squawka. В полуфинале Клубного чемпионата мира команда "синих" обыграла "Аль-Хиляль" (1:0).
Thomas Tuchel has now reached the final of every competition Chelsea have entered since he took charge of the club:— Squawka Football (@Squawka) February 9, 2022
◉ UCL
◉ FA Cup
◉ EFL Cup
◉ Super Cup
◉ Club World Cup
It only took him 379 days to complete the set. ???? pic.twitter.com/lJQQLP8c7R
Этого Тухель добился всего за 379 дней.
За время тренерства "синие" вышли в финалы Лиги Чемпионов, Кубка Англии, Кубка английской лиги и Клубного чемпионата мира.
В среднем, за 68 матчей у руля "Челси" команда Томаса набирает 2,16 очка за матч. Контракт 48-летнего специалиста рассчитан до лета 2024 года.
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