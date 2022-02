Тухель с Челси вышел в финалы всех турниров, в которых участвовал

Главный тренер "Челси" Томас Тухель вывел команду в финал каждого турнира, в котором команда участвовала, сообщает Squawka. В полуфинале Клубного чемпионата мира команда "синих" обыграла "Аль-Хиляль" (1:0).

Thomas Tuchel has now reached the final of every competition Chelsea have entered since he took charge of the club:



◉ UCL

◉ FA Cup

◉ EFL Cup

◉ Super Cup

◉ Club World Cup



It only took him 379 days to complete the set. ???? pic.twitter.com/lJQQLP8c7R