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Тиаго Силва - лучший игрок финала клубного ЧМ

Клубный ЧМ
(1 голосов)

В 37 лет

Тиаго Силва - лучший игрок финала клубного ЧМ

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В финале клубного Чемпионата мира лондонский "Челси" в экстра-таймах обыграл "Палмейрас" - 2:1.

Центрального защитника "пенсионеров" Тиаго Силву признали лучшим игроком финального поединка. Бразилец отыграл все 120 минут.

В текущем сезоне во всех турнирах 37-летний Силва принял участие в 27 матчах, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 голевые передачи.

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В статье: Челси (Лондон) Тиаго Силва Палмейрас (Сан-Паулу)
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