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Тиаго Силва - лучший игрок финала клубного ЧМ
В 37 лет
Faisal HQ / Автор неизвестен
В финале клубного Чемпионата мира лондонский
Центрального защитника "пенсионеров" Тиаго Силву признали лучшим игроком финального поединка. Бразилец отыграл все 120 минут.
В текущем сезоне во всех турнирах 37-летний Силва принял участие в 27 матчах, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 голевые передачи.
The adidas Golden Ball award goes to @ChelseaFC defender @tsilva3 pic.twitter.com/LydDFAgy1D— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 12, 2022
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