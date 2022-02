Тиаго Силва - лучший игрок финала клубного ЧМ

В финале клубного Чемпионата мира лондонский "Челси" в экстра-таймах обыграл "Палмейрас" - 2:1.

Центрального защитника "пенсионеров" Тиаго Силву признали лучшим игроком финального поединка. Бразилец отыграл все 120 минут.

В текущем сезоне во всех турнирах 37-летний Силва принял участие в 27 матчах, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 голевые передачи.

The adidas Golden Ball award goes to @ChelseaFC defender @tsilva3 pic.twitter.com/LydDFAgy1D