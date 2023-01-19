Арбитры будут озвучивать зрителям на стадионе решения VAR

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается регулированием футбольных правил, принял важное решение по поводу системы VAR.

Было утверждено, что судья после просмотра видеосистемы и своего вердикта должен будет тут же объявлять его зрителям на стадионе и тем, кто смотрит матч по ТВ.

Отмечается, что рефери включит микрофон и объяснит, почему был принят тот или иной приговор. При этом сами переговоры и обсуждение арбитров останутся конфиденциальными.

Первоначально подобное нововведение будет внедрено на клубном чемпионате мира в Марокко, который состоится с 1 по 11 февраля 2023 года. В случае успеха, такой формат может быть распространен на чемпионате мира среди женщин, который пройдет в Австралии и Новой Зеландии летом этого года.