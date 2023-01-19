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Арбитры будут озвучивать зрителям на стадионе решения VAR

Клубный ЧМ
Обновлено
(2 голосов)

Справедливости быть?

Арбитры будут озвучивать зрителям на стадионе решения VAR

Новина українською

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается регулированием футбольных правил, принял важное решение по поводу системы VAR.

Было утверждено, что судья после просмотра видеосистемы и своего вердикта должен будет тут же объявлять его зрителям на стадионе и тем, кто смотрит матч по ТВ.

Отмечается, что рефери включит микрофон и объяснит, почему был принят тот или иной приговор. При этом сами переговоры и обсуждение арбитров останутся конфиденциальными.

Первоначально подобное нововведение будет внедрено на клубном чемпионате мира в Марокко, который состоится с 1 по 11 февраля 2023 года. В случае успеха, такой формат может быть распространен на чемпионате мира среди женщин, который пройдет в Австралии и Новой Зеландии летом этого года.

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В статье: VAR
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Источник:
The Athletic

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Комментарии (2)
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caso29
19.01.2023 в 15:07
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
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Navudo
19.01.2023 в 13:59
Правильно. Але я би ще після того як рішення прийняте - ще одразу б причину показував б на тому ж моніторі тренерам і "винному" гравцю, мовляв - ось, подивися сам, тут офсайд... тут рука... Для прикладу в НФЛ, там кожне рішення суддів, не лише перегляди, а і всі порушення - головний арбітр матчу виходить в центр поля включає мікрофон - і з кожного динаміка на стадіоні (навіть у туалетах), звучить рішення і причина... І при цьому на екранах з діагоналлю за 50 метрів крупним планом показують стоп-кадр....
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