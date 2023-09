Стали известны ​итоги жеребьёвки Клубного чемпионата мира

Вчера, 5 сентября, в Джидде состоялась жеребьевка Клубного чемпионата мира-2023. Турнир пройдет с 12 по 22 декабря в Саудовской Аравии.

В матче открытии сойдутся "Аль-Иттихад" и "Окленд Сити" (12 декабря). Победитель этой пары встретится с египетским "Аль-Ахли" (15 декабря), затем победитель этого матча встретится с будущим триумфатором Копа Либертадорес (18 декабря).

Во втором четвертьфинале сыграют мексиканский "Леон" и японский "Урава Редс" (15 декабря). Победитель встретится с обладателем Лиги чемпионов "Манчестер Сити" (19 декабря).

Напомним, действующим обладателем Клубного чемпионата мира является мадридский "Реал".

The path is set! Who will take home the #ClubWC? ????



See you in December! ???????? pic.twitter.com/B8M7Y7xxI3