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Стали известны ​итоги жеребьёвки Клубного чемпионата мира

Клубный ЧМ
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Турнир пройдет в декабре

Стали известны ​итоги жеребьёвки Клубного чемпионата мира

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Вчера, 5 сентября, в Джидде состоялась жеребьевка Клубного чемпионата мира-2023. Турнир пройдет с 12 по 22 декабря в Саудовской Аравии.

В матче открытии сойдутся "Аль-Иттихад" и "Окленд Сити" (12 декабря). Победитель этой пары встретится с египетским "Аль-Ахли" (15 декабря), затем победитель этого матча встретится с будущим триумфатором Копа Либертадорес (18 декабря).

Во втором четвертьфинале сыграют мексиканский "Леон" и японский "Урава Редс" (15 декабря). Победитель встретится с обладателем Лиги чемпионов "Манчестер Сити" (19 декабря).

Напомним, действующим обладателем Клубного чемпионата мира является мадридский "Реал".

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В статье: Клубный чемпионат мира
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