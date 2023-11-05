Стали известны все участники клубного Чемпионата мира

Сегодня ночью определился последний участник следующего Клубного чемпионата мира. Им стал "Флуминенсе", который победил в Кубке Либертадорес.

Также на мировом клубном первенстве будут представлены "Манчестер Сити" (Англия), "Леон" (Мексика), "Урава" (Япония), "Аль-Ахли" (Египет), "Окленд Сити" (Новая Зеландия), "Аль-Иттихад” (Саудовская Аравия).

Все команды – победители континентальных первенств. Только "Аль-Иттихад" является представителем страны-хозяина турнира.

Четыре коллектива начнут с четвертьфинального раунда, а "Флуминенсе" и "Манчестер Сити" ворвутся в борьбу с 1/2 финала.

Клубное мировое первенство состоится в городе Джидда (Саудовская Аравия). Старт турнира запланирован на 12 декабря, а финальный матч пройдет 22 декабря.