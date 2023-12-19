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Урава - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча КЧМ

Клубный ЧМ
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Урава - Манчестер Сити: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Урава - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча КЧМ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В борьбу за кубок клубного чемпионата мира вступает главный фаворит - "Манчестер Сити". Первый свой матч на турнире команда Пепа проведет против соперника из Японии.

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Матч состоится во вторник, 19-го декабря, в 20:00. Смотреть можно на MEGOGO

КЧМ

Урава - Манчетсер Сити

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Трансляція матчу Урава - Манчестер Сіті
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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