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Урава - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча КЧМ
Урава - Манчестер Сити: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images / Global Images Ukraine
В борьбу за кубок клубного чемпионата мира вступает главный фаворит - "Манчестер Сити". Первый свой матч на турнире команда Пепа проведет против соперника из Японии.
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Матч состоится во вторник, 19-го декабря, в 20:00. Смотреть можно на MEGOGO
КЧМ
Урава - Манчетсер Сити
Трансляция - MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Урава - Манчестер СітіСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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