Пеп Гвардиола - первый тренер, победивший 4 раза в Клубном чемпионате мира

Сегодня, 22 декабря, "Манчестер Сити" победил "Флуминенсе" в финале Клубного чемпионата мира со счетом 4:0.

Гвардиола стал первым тренером, который выиграл четыре раза в этом турнире.

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Пеп дважды побеждал с "Барселоной" в 2009 и 2011 году, один раз с "Баварией" в 2013-м и сегодня, 22-го декабря, с "Манчестер Сити". Он опередил Карла Анчелотти по количеству трофеев.



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