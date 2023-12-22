Клубный ЧМ
Клубный ЧМ - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пеп Гвардиола - первый тренер, победивший 4 раза в Клубном чемпионате мира
Манчестер Сити победил в Клубном чемпионате мира
Фото: Getty Images
Сегодня, 22 декабря,
Гвардиола стал первым тренером, который выиграл четыре раза в этом турнире.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Пеп дважды побеждал с "Барселоной" в 2009 и 2011 году, один раз с "Баварией" в 2013-м и сегодня, 22-го декабря, с "Манчестер Сити". Он опередил Карла Анчелотти по количеству трофеев.
Читайте такжеГвардиола - тренер года по версии BBC, Ман Сити - команда года
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В Оболонь пришла групповая повестка от ТЦК на 25 человек, – журналист
- Барселоне грозит исключение из Лиги чемпионов - Die Welt
- УАФ назвала место проведения первого домашнего матча сборной Украины в 2024-м году
- Манчестер Сити - Флуминенсе. Онлайн прямая видеотрансляция финала КЧМ
- Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн