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Пеп Гвардиола - первый тренер, победивший 4 раза в Клубном чемпионате мира

Клубный ЧМ
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Манчестер Сити победил в Клубном чемпионате мира

Пеп Гвардиола - первый тренер, победивший 4 раза в Клубном чемпионате мира

Фото: Getty Images

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Сегодня, 22 декабря, "Манчестер Сити" победил "Флуминенсе" в финале Клубного чемпионата мира со счетом 4:0.

Гвардиола стал первым тренером, который выиграл четыре раза в этом турнире.

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Пеп дважды побеждал с "Барселоной" в 2009 и 2011 году, один раз с "Баварией" в 2013-м и сегодня, 22-го декабря, с "Манчестер Сити". Он опередил Карла Анчелотти по количеству трофеев.


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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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