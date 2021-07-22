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Ворскла провела тренировку в Финляндии - ФОТО
Полтавчане готовятся к матчу с КуПС
vorskla.com.ua
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Полтавчане разместились уже потренировались на Savon Sanomat Areena.
Юрий Максимов перед началом занятия поговорил со своими подопечными, отметив, что ничего чрезвычайного завтра делать не нужно. Просто выйти и показать свою игру.
Отмечается, что не прилетел с командой только Йонас Тамм, у которого действительна дисквалификации в еврокубковых турнирах еще с прошлого сезона, когда он был удален в матче "Десны" с "Вольфсбургом".
Все остальные, кого коуч полтавчан взял с собой в Финляндию, в строю.
Напомним, что поединок "КуПС" - "Ворскла" состоится в четверг 22 июля и начнется в 19:00.
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