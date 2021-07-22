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Ворскла провела тренировку в Финляндии - ФОТО

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Полтавчане готовятся к матчу с КуПС

Ворскла провела тренировку в Финляндии - ФОТО

vorskla.com.ua

Новина українською

"Ворскла" прибыла в Финляндию на матч второго раунда квалификации Лиги конференций против местного "КуПС".

Полтавчане разместились уже потренировались на Savon Sanomat Areena.

Юрий Максимов перед началом занятия поговорил со своими подопечными, отметив, что ничего чрезвычайного завтра делать не нужно. Просто выйти и показать свою игру.

Отмечается, что не прилетел с командой только Йонас Тамм, у которого действительна дисквалификации в еврокубковых турнирах еще с прошлого сезона, когда он был удален в матче "Десны" с "Вольфсбургом".

Все остальные, кого коуч полтавчан взял с собой в Финляндию, в строю.

Напомним, что поединок "КуПС" - "Ворскла" состоится в четверг 22 июля и начнется в 19:00.

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В статье: Ворскла (Полтава) КуПС (Куопио)
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Источник:
ФК Ворскла

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