Ворскла и Колос: есть ли шанс получить помощь от них в Таблицу коэффициентов?
Потенциальные соперники
Фото - Олександр Приходько
В истории украинского футбола не так уж и много случаев, когда команды прорывались в группу из низов квалификации. "Карпаты" в свое время прошли "Рейкьявик" (Исландия), "Зестафони" (Грузия) и "Галатасарай" (Турция) и выступали в группе Лиге Европы с "Боруссией" (Дортмунд), ПСЖ (Франция) и "Севильей" (Испания) (2010/11).
"Ворскла" в следующем сезоне после того прошла поочередно "Гленторан" (Северная Ирландия), "Слайго Роверс" (Ирландия) и "Динамо" (Бухарест, Румыния), выйдя в группу с "Копенгагеном" (Дания), "Ганновером" (Германия) и "Стандардом" (Бельгия). "Черноморец" перед началом войны в Украине прорывался в группу Лиги Европы со второго раунда квалификации, пройдя "Дачию" (Молдова), "Црвену Звезду" (Сербия) и "Скендербеу" (Албания).
Выйти из группы и добавить существенное количество очков Таблицу коэффициентов сумели только одесситы.
Много надежд связано в этом году с "Ворсклой" и "Колосом", которые стартуют в новом турнире УЕФА – Лиге конференций. Надежды опираются на то, что турнир новый, очки начисляют так же, как и в Лиге Европы (другая схема распределения бонусов), а соперники слабее. Поэтому больше шансов на прорыв. Разберемся.
"Ворскла" стартует со второго квалификационного раунда и будет там в посеве. Среди ее потенциальных соперников – 45 команд. Назовем лишь пять самых рейтинговых и пять наименее рейтинговых среди возможных оппонентов "Ворсклы".
- "Серветт" (Швейцария);
- "Арис" (Греция);
- "Куопио" (Финляндия);
- "Динамо" (Брест, Беларусь);
- ДАК Дунайска Стреда (Словакия).
- "Широкий Бриег" (Босния и Герцеговина);
- "Жилина" (Словакия);
- "Бала Таун" (Уэльс);
- "Гзира" (Мальта);
- "Паневежуз" (Литва).
В третьем раунде и раунде плей-офф (четвертый квалификационный раунд) "Ворскла" и "Колос" будут вне посева. Получить могут как грозных соперников, так и вполне проходных. Среди 27-и потенциальных соперников назовем пять с наибольшим и самым низким рейтингом.
- "Базель" (Швейцария);
- "Копенгаген" (Дания);
- "Виктория" (Пльзень, Чехия);
- "Гент" (Бельгия);
- "Андерлехт" (Бельгия).
- "Дандолк" (Ирландия);
- "Пасуш де Феррейра" (Португалия);
- "Аустрия" (Австрия);
- "Санта Клара" (Португалия);
- "Судува" (Литва).
И в раунде плей-офф (если кому-то удастся преодолеть третий этап квалификации) пять возможных соперников с самым высоким рейтингом:
- "Рома" (Италия);
- "Тоттенхэм" (Англия);
- "Базель" (Швейцария);
- "Копенгаген" (Дания);
- "Виктория" (Пльзень, Чехия).
Пять возможных соперников с самым низким рейтингом:
- "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);
- ПАОК (Греция);
- АЕК (Греция);
- "Ренн" (Франция);
- "Партизан" (Сербия).
Жеребьевка, в которой примет участие "Ворскла", уже 15/16 июня.
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