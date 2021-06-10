Ворскла и Колос: есть ли шанс получить помощь от них в Таблицу коэффициентов?

В истории украинского футбола не так уж и много случаев, когда команды прорывались в группу из низов квалификации. "Карпаты" в свое время прошли "Рейкьявик" (Исландия), "Зестафони" (Грузия) и "Галатасарай" (Турция) и выступали в группе Лиге Европы с "Боруссией" (Дортмунд), ПСЖ (Франция) и "Севильей" (Испания) (2010/11).

"Ворскла" в следующем сезоне после того прошла поочередно "Гленторан" (Северная Ирландия), "Слайго Роверс" (Ирландия) и "Динамо" (Бухарест, Румыния), выйдя в группу с "Копенгагеном" (Дания), "Ганновером" (Германия) и "Стандардом" (Бельгия). "Черноморец" перед началом войны в Украине прорывался в группу Лиги Европы со второго раунда квалификации, пройдя "Дачию" (Молдова), "Црвену Звезду" (Сербия) и "Скендербеу" (Албания).

Выйти из группы и добавить существенное количество очков Таблицу коэффициентов сумели только одесситы.

Много надежд связано в этом году с "Ворсклой" и "Колосом", которые стартуют в новом турнире УЕФА – Лиге конференций. Надежды опираются на то, что турнир новый, очки начисляют так же, как и в Лиге Европы (другая схема распределения бонусов), а соперники слабее. Поэтому больше шансов на прорыв. Разберемся.

"Ворскла" стартует со второго квалификационного раунда и будет там в посеве. Среди ее потенциальных соперников – 45 команд. Назовем лишь пять самых рейтинговых и пять наименее рейтинговых среди возможных оппонентов "Ворсклы".

Самые рейтинговые:

"Серветт" (Швейцария);

"Арис" (Греция);

"Куопио" (Финляндия);

"Динамо" (Брест, Беларусь);

ДАК Дунайска Стреда (Словакия).

Наименее рейтинговые:

"Широкий Бриег" (Босния и Герцеговина);

"Жилина" (Словакия);

"Бала Таун" (Уэльс);

"Гзира" (Мальта);

"Паневежуз" (Литва).

В третьем раунде и раунде плей-офф (четвертый квалификационный раунд) "Ворскла" и "Колос" будут вне посева. Получить могут как грозных соперников, так и вполне проходных. Среди 27-и потенциальных соперников назовем пять с наибольшим и самым низким рейтингом.

С наибольшим рейтингом:

"Базель" (Швейцария);

"Копенгаген" (Дания);

"Виктория" (Пльзень, Чехия);

"Гент" (Бельгия);

"Андерлехт" (Бельгия).

С наименьшим рейтингом:

"Дандолк" (Ирландия);

"Пасуш де Феррейра" (Португалия);

"Аустрия" (Австрия);

"Санта Клара" (Португалия);

"Судува" (Литва).

И в раунде плей-офф (если кому-то удастся преодолеть третий этап квалификации) пять возможных соперников с самым высоким рейтингом:

"Рома" (Италия);

"Тоттенхэм" (Англия);

"Базель" (Швейцария);

"Копенгаген" (Дания);

"Виктория" (Пльзень, Чехия).

Пять возможных соперников с самым низким рейтингом:

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);

ПАОК (Греция);

АЕК (Греция);

"Ренн" (Франция);

"Партизан" (Сербия).

Жеребьевка, в которой примет участие "Ворскла", уже 15/16 июня.