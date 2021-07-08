Лига конференций. Потенциальные соперники Ворсклы сыграли первый матч квалификации
Армянский Ноа минимально обыграл финский КуПс
Сегодня состоялись первые матчи 1-го квалификационного раунда новосозданного турнира от УЕФА – Лиги конференций.
В одном из этих поединков соревновались и потенциальные соперники полтавской "
Поединок закончился минимальной победой хозяев, которые додавили соперника в концовке – забили на 77-й минуте.
Впрочем, ответный матч состоится через неделю в Финляндии, так что "КуПС" сохраняется неплохие шансы на проход.
"Ноа" (Армения) - "КуПС" (Финляндия) 1:0
Гол: Аветисян (77)
Также отметим, что матчи второго раунда запланированы на 22 и 29 июля. Важно также заметить, что первый матч подопечные Юрия Максимова проведут на выезде.
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