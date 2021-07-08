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Лига конференций. Потенциальные соперники Ворсклы сыграли первый матч квалификации

Лига конференций
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Армянский Ноа минимально обыграл финский КуПс

Лига конференций. Потенциальные соперники Ворсклы сыграли первый матч квалификации

Новина українською

Сегодня состоялись первые матчи 1-го квалификационного раунда новосозданного турнира от УЕФА – Лиги конференций.

В одном из этих поединков соревновались и потенциальные соперники полтавской "Ворсклы", которая стартует со 2-го квалифай раунда. В Ереване местный "Ноа" принимал финский "КуПС".

Поединок закончился минимальной победой хозяев, которые додавили соперника в концовке – забили на 77-й минуте.

Впрочем, ответный матч состоится через неделю в Финляндии, так что "КуПС" сохраняется неплохие шансы на проход.

"Ноа" (Армения) - "КуПС" (Финляндия) 1:0

Гол: Аветисян (77)

Также отметим, что матчи второго раунда запланированы на 22 и 29 июля. Важно также заметить, что первый матч подопечные Юрия Максимова проведут на выезде.

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В статье: Ворскла (Полтава)
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