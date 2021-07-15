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Ворскла получит соперника. Сегодня состоятся ответные матчи первого квалификационного раунда ЛК

Лига конференций
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Анонс ответных матчей

Ворскла получит соперника. Сегодня состоятся ответные матчи первого квалификационного раунда ЛК

УЕФА

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятнадцатое июля – базовый день ответных матчей первого квалификационного раунда Лиги конференций. На этом этапе соревнуются 66 команд, разделенных на 33 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей пройдут во второй этап отбора, проигравшие попрощаются с еврокубками минимум на год.

Украинские команды пока не играют, но есть украинский интерес. Прежде всего, это результат дуэли "Ноа" (Армения) - КуПС (Финляндия). Здесь определяется соперник "Ворсклы", в первом поединке армяне победили 1:0.

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В трех парах определяются соперники конкурентов Украины в Таблице коэффициентов:

  • "Монс Кальпе" (Гибралтар) - "Санта-Колома" (Андорра) – первый матч 1:1. Соперник для "Хиберниана" (Шотландия);
  • "Расинг" (Люксембург) - "Брейдаблик" (Исландия) – первый матч 2:3. Соперник для "Аустрии";
  • "Дрита" (Косово) - "Дечич" (Черногория) – первый матч 2:1. Соперник для "Фейеноорда".

В некоторых противостояниях есть украинский след. В частности, в том же "Ноах" играет Денис Дедечко. Цвета "Лиепаи", которая сыграла вничью 1:1 с "Штругой" (Северная Македония), защищает украинец Юрий Ткачук.

Артем Фаворов и его "Академия Пушкаша" попытаются таки переиграть финский "Интер" после ничьей 1:1 в гостях. "Вальмиера" - "Судува" (первый матч – 1:2) – прибалтийское украинизированное дерби: Иван Желизко против Евгения Ефремова. "Фехервар" Ивана Петряка дома не смог переиграть армянский "Арарат" (1:1). Сегодня будет вторая попытка. Вадим Парамонов из "Уратру" (Армения) и Александр Азацкий из "Динамо" (Батуми) первые матчи просидели в резерве. Сегодня могут сыграть. Для "Динамо" будет формальность после победы 4:0 на поле "Тре Пенне" (Сан-Марино), а вот "Уратру" придется отыгрывать отставание 0:1 у "Марибора".

Наконец, здесь и команда украинского тренера. Грузинская "Дила" Андрея Демченко проиграла 1:5 первый матч "Жилине".

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Расписание всех матчей дня ЛК:

Ворскла получит соперника. Сегодня состоятся ответные матчи первого квалификационного раунда ЛК - изображение 1
Ворскла получит соперника. Сегодня состоятся ответные матчи первого квалификационного раунда ЛК - изображение 2
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