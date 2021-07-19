Три канала претендуют на трансляцию матчей Ворсклы в Лиге конференций
Полтавчане сыграют против финского "КуПС"
vorskla.com.ua
Setanta, MEGOGO и Спорт 1 - ведут переговоры с "Ворсклой по поводу трансляции матчей клуба в квалификации Лиги конференций. Об этом сообщает неофициальный сайт полтавской команды.
Отмечается, что среди претендентов нет каналов "Футбол", но есть вероятность, что они могут включиться в эту борьбу. Техническое обеспечение трансляции возлагают на компанию Кремень ТВ.
Напомним, что во втором раунде квалификации Лиги конференций "Ворскла" сыграет против финского "КуПС". Первая игра пройдет 22 июля в Финляндии, 29 июля - в Полтаве.
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Источник:vorskla.poltava.ua
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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.07.2021 в 12:08
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Джин Тоник (R)
19.07.2021 в 11:55
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dmtroyan (Полтава)
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Whiskey
19.07.2021 в 11:57
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