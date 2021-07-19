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Три канала претендуют на трансляцию матчей Ворсклы в Лиге конференций

Лига конференций
(2 голосов)

Полтавчане сыграют против финского "КуПС"

Три канала претендуют на трансляцию матчей Ворсклы в Лиге конференций

vorskla.com.ua

Новина українською

Setanta, MEGOGO и Спорт 1 - ведут переговоры с "Ворсклой по поводу трансляции матчей клуба в квалификации Лиги конференций. Об этом сообщает неофициальный сайт полтавской команды.

Отмечается, что среди претендентов нет каналов "Футбол", но есть вероятность, что они могут включиться в эту борьбу. Техническое обеспечение трансляции возлагают на компанию Кремень ТВ.

Напомним, что во втором раунде квалификации Лиги конференций "Ворскла" сыграет против финского "КуПС". Первая игра пройдет 22 июля в Финляндии, 29 июля - в Полтаве.

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В статье: Ворскла (Полтава) КуПС (Куопио)
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Источник:
vorskla.poltava.ua

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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.07.2021 в 12:08
Жоден центральный канал не покаже наші клуби в євротурнірах. До дідька таке телебачення та їх власників. Ганьба!
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+1
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Джин Тоник (R)
19.07.2021 в 11:55
Покажите по 2 плюс 2.Ни у кого нет этих каналов.Ворскла нууууу....Форца Ворскла!
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0
0
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dmtroyan (Полтава)
19.07.2021 в 11:44
Ни одного из этих каналов нет в списке базовых каналов Воли и эфирных Т2, поэтому мало кому из телезрителей придется посмотреть эти встречи. Для кого такой футбол?!
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Whiskey
19.07.2021 в 11:57
"мало кому из телезрителей придется посмотреть эти встречи" - зайти на сайт условного мегого и посмотреть, вообще никак да?
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