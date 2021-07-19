Три канала претендуют на трансляцию матчей Ворсклы в Лиге конференций

Setanta, MEGOGO и Спорт 1 - ведут переговоры с "Ворсклой по поводу трансляции матчей клуба в квалификации Лиги конференций. Об этом сообщает неофициальный сайт полтавской команды.

Отмечается, что среди претендентов нет каналов "Футбол", но есть вероятность, что они могут включиться в эту борьбу. Техническое обеспечение трансляции возлагают на компанию Кремень ТВ.

Напомним, что во втором раунде квалификации Лиги конференций "Ворскла" сыграет против финского "КуПС". Первая игра пройдет 22 июля в Финляндии, 29 июля - в Полтаве.