ЛК. Второй квалификационный раунд. Провал литовского представителя, косовары удивляют
Базовый день матчей 22-е июля
УЕФА
Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 108 команд, разделенных на 54 игровые противостояния. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий раунд отбора турнира, проигравшие попрощаются с еврокубками минимум на год.
Базовый день первых матчей раунда - 22-е июля. Но несколько поединков вынесены на другие дни. Вашему вниманию их результаты.
"Домжале" (Словения) - "Хонка" (Финляндия) 1:1
Голы: Якупович 69 - Донгу 76
Противостояние равных по силе команд завершилось закономерной ничьей. За словенцев забил юный австриец, который уже имеет опыт выступления в Серии А. Интересные выкрутасы судьбы.
"Кауно" (Литва) - "Нью-Сейнтс" (Уэльс) 0:5
Голы: Смит 8, Дэвис 34, Дэвис 38, МакМанус 40, Уильямс 87
Понятно, что литовский футбол, как и весь прибалтийский, не на подъеме, но чтобы так... Пять безответных мячей от представителя Уэльса – полный провал.
"Приштина" (Косово) - "Нью-Сейнтс" (Уэльс) 4:1
Голы: Бектеши 41, Джон 53, Красниджи 78, Джон 90 - Муур 75
"Приштина" уступила "Ференцварошу" в первом раунде квалификации Лиги чемпионов, но дальше продолжает свой путь довольно успешно – победа над чемпионом Уэльса. Но еще не окончательная.
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