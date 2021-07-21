КуПС - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
КуПС - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.07.2021 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол
УЕФА
Клубный сезон 2021/22 откроется для украинских клубов еврокубковым матчем "Ворсклы". Полтавчане на выезде сыграют первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций.
Игра запланирована на четверг, 22-ое июля 2021-го года, а стартовый свисток прозвучит в 19:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча Лиги конференций обеспечит один из YouTube-каналов. Следите за новостями, ссылки на трансляцию появится на сайте в день игры.
Также за ходом событий можно следить в традиционной текстовой трансляции от UA-Футбол. Начало события – 18:55, место встречи – матч-центр UA-Футбол >>>.
Еще один способ не пропустить самые важные события матча КуПС - "Ворскла" – аудиотрансляция поединка. Это звуковой комментарий в режиме реального времени. Состоится на YouTube-канале UA-Футбол "Подкасты UA-Футбол" >>>. Начало – 18:55.
В разделе "Лига конференций" на нашем сайте читайте анонс и отчет о матче.
Популярное сейчас
- Роналдиньо устроил шоу, но сливочные все равно взяли верх. Легенды Барсы проиграли легендам Реала
- Стало известно, кто кроме Бенито и Супряги досрочно покинул сборы Динамо
- Оганов: Василь и его агенты поступили, по нашему мнению, непорядочно
- Колосу и Ворскле приготовиться. Завтра состоится жеребьевка третьего раунда отбора ЛК. Список возможных соперников
- Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО
- Искусство и спорт вне политики. Миколенко и Яремчук сделали фото с Бастой, который поддерживает оккупацию Крыма