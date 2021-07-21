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КуПС - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций
(1 голосов)

КуПС - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.07.2021 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол

КуПС - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

УЕФА

UA-Футбол
Новина українською

Клубный сезон 2021/22 откроется для украинских клубов еврокубковым матчем "Ворсклы". Полтавчане на выезде сыграют первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Игра запланирована на четверг, 22-ое июля 2021-го года, а стартовый свисток прозвучит в 19:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча Лиги конференций обеспечит один из YouTube-каналов. Следите за новостями, ссылки на трансляцию появится на сайте в день игры.

Также за ходом событий можно следить в традиционной текстовой трансляции от UA-Футбол. Начало события – 18:55, место встречи – матч-центр UA-Футбол >>>.

Еще один способ не пропустить самые важные события матча КуПС - "Ворскла" – аудиотрансляция поединка. Это звуковой комментарий в режиме реального времени. Состоится на YouTube-канале UA-Футбол "Подкасты UA-Футбол" >>>. Начало – 18:55.

В разделе "Лига конференций" на нашем сайте читайте анонс и отчет о матче.

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В статье: Ворскла (Полтава) КуПС (Куопио)
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Комментарии (3)
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2.dc (Николаев)
21.07.2021 в 11:06
За Ютуб то конечно спс, но вообще то уважуха полная ...(
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
21.07.2021 в 11:05
Команда представляє Україну в євротурнірі, а центральні канали, за які плотимо гроші, послали вболівальників на "ютуб". Щоб ви всрались, придурки.
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+2
0
Dortmund 09 (Киев)
21.07.2021 в 10:52
За Ютуб отдельное спасибо!
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